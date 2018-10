Ibyens klummeskribent: Der er steder i København, der sniger sig ind i ens krop, ens fysik, så man aldrig glemmer dem igen

Da jeg var yngre, ønskede jeg mig væk fra København med alt dens vand, alle dens parker, alle dens huse, pladser, hjørner og kroge, som var konstante påmindelser om selv de mindste begivenheder i mit liv.

Byen kom for tæt på, var for genkendelig. Den blev en snigende størrelse. Så fjern, så nær. En konkret ting, jeg ikke kunne ryste af mig.

Nu er byen mit hjertebarn og mit smertensbarn. Der findes nærmest ikke et hjørne, som jeg ikke kender til hudløshed. København findes i hyldetræet uden for mit køkkenvindue, som jeg har fulgt i 16 år. København findes i hele mit liv.

For det er sket mere end én gang, at jeg – efter jeg flyttede sammen med min kæreste – ubemærket har taget, hvad der nu hedder linje 5C ud til hans gamle lejlighed ved Sundbyvester Plads.

Jeg har ikke haft noget ærinde der. Ikke noget, jeg skulle, eller nogen, jeg skulle møde. Jeg har taget bussen for igen at mærke, hvordan det føltes at tage bussen ud til ham alle de gange. Fra den ene ende af København til den anden. For at gense, genmøde de steder, der dengang var vores. Il Gambero Rosso, den tacky italienske restaurant på Amagerbrogade 166, med snobbet tjener, der i koralfarvet plydsinteriør serverede os verdens bedste fisk. Hjørnet på Sundbyvester Plads, hvor Danbolig har til huse, og hvor vi hang med håndbajere en sen nat, efter kun at have kendt hinanden en måned. Gorms Kro på hjørnet af Vejlands Allé, hvor vi har drukket øl på øl og hørt Billy Idol på jukeboxen.

Det er sket mere end én gang, at jeg har fået våde øjne, når jeg tilfældigvis har befundet mig i Peder Skrams Gade og sat mig på den trappesten, der engang førte op til min farmors lejlighed. Hende med det brune laminatkøkken og retter fulde af kærlighed. Syltetøjsansigter på yoghurt med ymerdrys.

På samme måde kigger jeg hver gang op på vinduerne i Stockholmsgade 17, når jeg skal besøge min mor, der nu bor længere nede ad gaden. Det var der, jeg fik hul i hovedet efter at have banket panden ind i en dørkarm. Der, min kanariefugl døde efter at have fået ’Otto er et næsehorn’ i hovedet. Der, hvor vi mosede snebær under skoene i baggården, fordi det gav sådan en ubeskriveligt tilfredsstillende lyd. Jeg husker stadig det lille smæld, når bærrene gav efter for trykket.

Det er sket mere end én gang, at jeg gyser stille, når jeg krydser Langebro. Jeg tager gladelig en omvej for udsigten over vand og Diamanten og dampende superskorstene. Engang cyklede jeg over broen og råbte, bare råbte. Fordi det sted er så fint et møde mellem det små og det mere storladne.

Jeg sætter mig også fra tid til anden på bænken uden for Østre Anlæg og over for det, der engang var Østre Borgerdyds Gymnasium. Her sad min veninde og jeg eftermiddag ud og ind efter skole, da vi var 11 år og havde snoldet slik og romkugler hos Johnny i kiosken på hjørnet. Vi kiggede på flotte fyre, som vi gav tilnavne som ’Langben’ og ’Ham med de søde øjne’. Ingen hjerter sættes i brand som hos dem på 11 år.

Og når jeg passerer Birkegade 15 B, som var det første sted, jeg boede, efter jeg var flyttet hjemmefra. Hvor en veninde og jeg havde fælles mobiltelefon og levede af baked beans på toastbrød og sort kaffe med honning, fordi vi ikke havde råd til hverken mælk eller ordentlig mad. Dengang ringede jeg til mine forældre fra telefonboksen på hjørnet.

Der er steder i København, der sniger sig ind i ens krop, ens fysik, så man aldrig glemmer dem igen. Alle barndommens og ungdommens og voksendommens gader. For byen husker jo altid den, man selv har glemt, hvem var.