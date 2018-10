Carlsbergbyens første restaurant åbner på taget af en gammel industribygning La Terrazza di Ottilia hedder restauranten, som kommer til at ligge i det nye Hotel Ottilia. Den åbner i januar 2019.

Der mangler stadigvæk en hel del, før Carlsbergbyen står færdig som den levende nye bydel, entreprenørerne har snakket så meget om.

Men fra begyndelsen af næste år kan de sætte et lille flueben ved den lange liste af projekter. I januar 2019 åbner den nye bydels første restaurant nemlig.

Den kommer til at ligge i Hotel Ottilia, kvarterets første hotel, der ligeledes åbner ved årsskiftet.

Restauranten er et samarbejde mellem hotelkæden Brøchner Hotels og restauratør La Rocca. Maden bliver italiensk og tilberedt i et åbent køkken.

La Terrazza di Ottilia, som restauranten skal hedde, har plads til 150 gæster og kommer til at ligge på taget af en gammel industribygning på adressen Pasteursvej 4, den såkaldte Lagerkælder 3 eller Maltmagasinet. Fra restauranten kommer man til at have 360 graders udsigt over København.

I en pressemeddelelse udtaler Jerry Kadriev fra La Rocca:

»Vi vil gerne bidrage til et godt lokalmiljø med aktivitet og hygge, og det er derfor vigtigt for os at servere spændende mad til fair priser, som henvender sig bredt. Der skal være mulighed for at sidde hele aftenen og nyde middagen og udsigten, men også komme hurtigt forbi og endda tage sin pizza med hjem«.

La Terrazza di Ottilia. Åbner til januar.