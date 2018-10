Kølig kirkerock, støj og Sonic Youth: Få renset øregangene til Sorte Firkant-festival i hjertet af Nørrebro Der er massevis af undergrundsrock på programmet, når Nørrebro-festivalen Sorte Firkant for tredje år i træk vender tilbage med et hårdtslående firedagesprogram 8.-11. november.

En vis mand med et overskæg af et vist omfang sagde engang: »Jazzen er ikke død, den lugter bare lidt sjovt«.

Han hed Frank Zappa, og han spillede rock'n'roll, dengang det var det hippeste, Jorden havde skabt.

Sorte Firkant Musikprogram As2o3 Bande de los Apaches Black Light White Light Blood Child Boundaries Collider Deer Mx (MEX) De Forbandede Dune Messiah The Entrepreneurs Kogekunst The KVB (UK) Kælan Mikla (IS) Lee Ranaldo (US) Listener (US) Lowlife Brotherhood (US/SE/DK) Modern Måneskjold Nothing (US) Orcas Rolling Blackouts Coastal Fever (AUS) Snail Mail (US) Leizure TSS We Are The Way For The Cosmos To Know Itself Yune Vis mere

I dag er lugte-teten givet videre. Fra jazz til rock'n'roll. Men måske ville det hjælpe lidt på det hele, hvis musikken trådte ud af skyggen og op fra den gassede undergrund.

Det slår Nørrebro-festivalen Sorte Firkant nu et slag for. For tredje år i træk sørges der for, at man kan opleve nogle af landets - og udlandets - mest lovende alternative rockbands i hjertet af Nørrebro.

Der er altså slackerrock, støjrock, post-punk og alt den slags gæddar'sk larm, der bedst uniformeres med en læderjakke, på programmet. Vanen tro over fire dage fra 8.-11. november, hvor forskellige venues og lokationer vil sætte rammen om de musikalske oplevelser.

Kølig kirkerock

Oplev blandt andet guitaristen Lee Ranaldo fra det ikoniske støjrockband Sonic Youth, når han indtager Brorsons Kirke med sit live-format Songs & Stories, hvor newyorkeren kombinerer sange fra bagkataloget med historier og film.

Kirkerummet lægger også lokale til, når den danske støjtrio The Entrepreneurs træder ind på scenen i Koncertkirken med en noget anderledes liturgi i ærmet - noise and romance, lyder bandets mantra, hvilket de har for vane at efterleve live.

Derudover finder der også en række mere konforme koncerter sted på Spillestedet Stengade. Den blot 19-årige amerikanske slackersangerinde Snail Mail kommer blandt andet forbi med sin vrede elguitar over skulderen. At hun er lidt af et wunderkind, blev understreget, da pladeselskabet Matador Records udskrev en kontrakt.

Der er til gengæld lidt mindre solstråle over de to bands The KVB og Nothing. Det er så klart de dystre sider af sindet, der udforskes og præsenteres, når englænderne indtager Stengade med kølig shoegaze og hjemsøgende krautrock i sort/hvid-format.

Danske undergrundstalenter

I festivalens line-up er det også muligt at få nys om, hvad der rører sig for tiden i undergrundens mulm og mørke.

Er du til postpunk serveret med en følelse af dump forhammer, kan du med fordel tjekke det ep-aktuelle band Boundaries ud. Eller oplev de purunge punks i Blood Child for at få lige doser af skrammel og maskingeværsrytmer hamret ind i hjernebarken.

De svimlende avantgardister Collider går hele prog-planken ud på en talentfuld og tumultarisk facon, og den andægtige singersongwriter Dune Messiah kunne meget vel være Leonard Cohens nordiske arvtager.

Der er med andre ord nok at kaste sig over og ud i, når Sorte Firkant løber af stablen om en god uges tid. Du kan orientere i det samlede program her. Festivalen er et samarbejde mellem frivilligt drevne spillesteder og kulturhuse i området omkring Blågardsplads.

Sorte Firkant Musikfestival. 8.-11. november. Partoutbillet: 475 kr.