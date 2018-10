Northside afslører tre internationale hovednavne, der får plads øverst på plakaten Northside Festival afslører seks navne til sommerens festival i Aarhus. Dagens offentliggørelser byder på hele tre internationale hovednavne: Bon Iver, Major Lazer og The Streets.

Sæsonen for offentliggørelserne til sommerens festivaler er skudt i gang.

Forleden offentliggjorde Copenhell hovednavnene Tool, Slipknot og Rob Zombie, og i går kunne Roskilde Festival løfte sløret for de 12 første navne, heriblandt Travis Scott og Scarlet Pleasure.

Her til morgen melder Northside sig så ind i kapløbet om at præsentere de mest publikumstiltrækkende navne til næste års festivalsæson.

Northside Festivals første musikpakke byder på seks navne, hvoraf halvdelen af dem er internationale hovednavne:

Både Bon Iver, Major Lazer og The Streets får nemlig plads øverst på plakaten, mens The Minds of 99, Lydmor og Cautious Clay pryder plakaten et par linjer længere nede.

Bon Iver har længe været en af de mest ønskede kunstnere blandt Northsides publikum, og festivalens arrangører er derfor »særligt stolte over og glade for« endelig at have fået ham i hus, som det lyder i en pressemeddelelse fra festivalen.

Justin Vernon og hans orkester Bon Iver debuterede tilbage i 2008 med det hjemmeproducerede, følsomme folk-album 'For Emma, Forever Ago' og fik med singlen 'Skinny Love' det helt store gennembrud over hele kloden. I 2011 kom opfølgeren 'Bon Iver, Bon Iver', og siden da det mere hiphop- og electronica-inspirerede album '22, A Million' fra 2016.

»Ikke siden den tidligere musikalske sparringsmakker Kanye West udgav ’Yeezus’, er jeg stødt ind i et så kompromisløst eksperimenterende album, der stadig besidder melodiernes lokkende kvaliteter«, skrev Politikens musikredaktør Simon Lund og kvitterede med fem hjerter til sidstnævnte album.

Bon Iver er lige så kompromisløs live, som han er på sine albums. På Haven Festival 2017 viste han endnu en gang, at han har »zero fucks to give overfor omverdens forventninger« (fem hjerter), og der er dermed god grund til at have høje forventninger til festivalskoncerten på Northside lørdag 8. juni 2019.

Trioen Major Lazer er af en lidt anden kaliber end følsomme Bon Iver. Med gigantiske dansehits som 'Lean On (feat. Mø & DJ Snake', 'Cold Water (feat. Mø & Justin Bieber)', 'Watch Out for This (BUmaye), 'Pon De Floor', 'Turn Down for What', 'Bubble Butt', 'Get Free' og 'Light it Up' samt trioens forkærlighed for crowd surfing, 'moshing', 'twerking' og 'tornado', er der lagt op til en rasende energisk fest foran scenen fredag 7. juni.

The Streets var hovednavn dengang Northside flyttede ind i Ådalen i Aarhus i 2011 (festivalens andet år), og den aarhusianske festivalkoncert var dengang en del af grime- og UK garage-rapperens afkedsturné. Men sidste år varslede Mike Skinner et comeback for sit alias The Street, og torsdag 6. juni er han så tilbage på scenen i Aarhus.

Udover de tre internationale hovednavne har også det skarpladte danske rockband The Minds of 99, den danske elektro-singer-songwriter Lydmor og den amerikanske jazz-inspirerede alternative R&B-sanger Cautious Clay fået plads i programmet. The Minds of 99 spiller lørdag 8. juni, Lydmor spiller fredag 7. juni, og Cautious Clay spiller torsdag 6. juni.

Northside Festival 2019 bliver den tiende udgave af festivalen, og arrangørerne forventer selv, at det bliver en af festivalens hidtil bedste udgaver:

»Som det ser ud lige nu, har vi en klar forventning om, at næste års program kommer til at kunne konkurrere med de allerbedste i vores historie«, udtaler Northsides talsmand John Fogde i pressemeddelelsen.

Northside 2019 finder sted fra 6. til 8. juni 2019, og billetsalget starter fra torsdag 1. november kl. 10.00.