Roskilde Festival afslører de første 12 navne: Stjernerapperen Travis Scott stryger direkte ind som første hovednavn Roskilde Festival løfter i dag sløret for de første 12 af i alt 180 musiknavne til festivalen i 2019. Blandt dagens offentliggørelser finder vi hiphop-hovednavnet Travis Scott, den danske pop-trio Scarlet Pleasure, det finske stjerneskud Alma og thrash-metal-bandet Testament.

Med 248 dage til startskuddet af den næste Roskilde Festival har folkene fra Dyrskuepladsen her til formiddag løftet sløret for de første 2019-navne.

Musikpakken tæller et dusin offentliggørelser - og heriblandt et af hovednavnene - til næste års festival.

En af hiphoppens pt. største og mest aktuelle stjerner, Travis Scott, kommer nemlig til at være blandt de øverste navne på den orange programplakat, der i alt kommer til at tælle 180 musiknavne.

Roskilde Festival 2019 Dagens offentliggørelser: Travis Scott (US) Scarlet Pleasure (DK) Testament (US) Alma (FI) Blawan (UK) Ghetto Kumbé (CO) Full of Hell & The Body (US) Julia Holter (US) Nicola Cruz (EC) Parquet Courts (US)

Den danske poptrio Scarlet Pleasure, de amerikanske metal-stjerner Testament og sprudlende talenter som Alma, Julia Holter og Tirzah har også fået plads på plakaten.

En sjælden gæst

Hiphop-hovednavnet Travis Scott har for nyligt udgivet det, der af flere hiphop-connoisseurer er blevet udnævnt til at være en af årets vigtigste udgivelser.

Albummet 'Astroworld' lod vente længe på sig, hvilket egentlig er lidt usædvanligt i tidens hiphop-branche, hvor mange kunstnere ellers hele tiden skyder nye numre afsted ud på internettet. Men med sin futuristiske og gennemarbejdede stil, har der blandt anmelderstanden været bred enighed om, at albummet var ventetiden værd, og at albummet er Travis Scotts hidtil stærkeste værk.

Travis Scott er ikke bare et stort navn på papiret, men er også kendt for at være intenst til stede, når han optræder live, hvorfor hans debut på Roskilde Festival bliver på Orance Scene.

»Travis Scott er sjælden gæst på vores breddegrader, og da vi spurgte vores gæster sidste år, lå han i top fem over de mest ønskede kunstnere. Så når vi matcher hans aktuelle popularitet med den kunstneriske triumf fra hans nye plade, er vi ikke et sekund i tvivl om, at han kommer til at begejstre en kæmpe menneskemængde med en hiphop-oplevelse ud over det sædvanlige på Orange Scene«, udtaler Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén i en pressemeddelelse.

Danske pop-darlings og nye talenter

Blandt dagens offentliggørelser er også de danske pop-favoritter Scarlet Pleasure, der giver garanti for både sommerstemning, hitparade, dans og fællessang.

Dansefest bliver der med stor sandsynlighed også, når det finske millennial-pophåb Alma (med neongrønt hår) kigger forbi med hits som 'Dye My Hair' og 'Chasing Highs'.

Roskilde Festivals program er kendt for at komme rundt i de fleste genrekroge såvel som verdensdele, og dagens offentliggørelser er ingen undtagelse.

Fra USA har blandt andet thrash-metal stjernerne Testament samt art pop-kunstneren Julia Holter fået plads på plakaten, der også præsenterer den britiske indie-post-R&B sanger Tirzah og den afro-caribiske trancegruppe Ghetto Kumbé.

Roskilde Festival 2019 finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli, og billetsalget starter på tirsdag 30. oktober - partout-billetter koster 2.100, mens endagsbilletter koster 1.050 kr.