»For os er det noget af det største, der kunne ske«: Copenhell hiver efterspurgt metalband til Danmark for første gang i 13 år Amerikanske Tool, Slipknot og Rob Zombie gæster næste års Copenhell. Det er første gang i 13 år, at danskerne har mulighed for at opleve Tool på dansk grund.

Når Copenhell næste sommer for ottende år i træk løber af stablen, bliver det bl.a. med Tool, Slipknot og Rob Zombie øverst på plakaten. Det har festivalen netop annonceret. Det progressive metalband Tool har ikke gæstet Danmark, siden de i 2006 spillede på Roskilde Festival. Dermed er bookningen en stor sejr for Copenhell. Det danske publikum har nemlig savnet bandet, fortæller Jeppe Nissen, som er manden bag Copenhell: »Tool er for os noget af det største, der kunne ske. Det er en artist, der har været det absolut mest ønskede på vores festival, siden vi startede. Derfor er det en kæmpe ære og stolthed, at vi endelig kan præsentere det her navn«, siger han. Det er mange års forsøg og forhandlinger, som går op i en højere enhed i 2019 Jeppe Nissen, talsmand for Copenhell Hvert år har Copenhell lavet en afstemning, hvor folk har kunnet skrive, hvad de gerne ville se på festivalen. Gang på gang har Tool rangeret tårnhøjt på den liste, og festivalen har i flere år forsøgt at få fingrene i det populære metalband. I år var heldet med arrangørerne bag. »Det er mange års forsøg og forhandlinger, som går op i en højere enhed i 2019«, siger Jeppe Nissen. Forventer prangende sceneshows Copenhell finder sted på Refshaleøen fra 19. til 22. juni næste år. På plakaten er også Slipknot og Rob Zombie, der før har spillet på festivalen - det skete i henholdsvis 2015 og 2017. Ifølge Copenhells Jeppe Nissen kan festivalgængerne se frem til sceneshows uden sidestykke: »Slipknot er i den moderne rock og metal-verden et af de absolut største navne. Bandet har et ry og rygte for at lave nogle fantastiske koncerter med ild og masker og alt, hvad der hører til. De er i gang med nyt materiale, som kommer ud før festivalen. Så det er et stort og stærkt hovednavn, som vi er glade for«. Også den netop annoncerede Rob Zombie har ry for at være en show man uden lige, siger Jeppe Nissen: »Han laver nogle koncerter, som er virkelig festlige og samlende, og det kan vi virkelig godt lide. Han spillede for et par år siden på festivalen, og nu byder vi ham med stor glæde velkommen tilbage«. Copenhell forventer at kunne løfte sløret for flere af navnene på næste års plakat allerede i december. Copenhell. 19.-22. juni 2019, Refshaleøen. www.copenhell.dk