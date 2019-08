Nu kommer Airbnb for cykler: Gør klimaet en tjeneste ved at udleje eller donere din cykel væk

Nu kommer Airbnb for cykler:

Du kender helt sikkert det følgende scenarie:

Du leder efter et sted at parkere din cykel ved Nørreport, men du ender med at opgive, fordi der er fuldstændig proppet med cykler med flade dæk og uden sadler.

Det vil iværksætteren og socialarbejderen Hassan El Hani gøre op med. Derfor har han startet portalen BookNBike, som skal fungere som en slags Airbnb for cykler. Her kan man udleje sin private cykel, bytte, sælge eller simpelthen forære den væk.

»Et dedikeret cykelforum«, kalder han det, og målet er at gøre op med det store cykelspild, der er i København.

En nylig opgørelse fra Københavns Kommune viste, at står omkring 32.000 herreløse cykler rundt omkring i København lige nu, og hvert år bruger kommunen knap 2 millioner på at rydde op i forladte cykler.

Når jeg går rundt i bybilledet, ser jeg et Mount Everest af cykler, der står forladte og ubrugte Hassan El Hani

Fakta Sådan fungerer BookNBike Hjemmesiden hedder www.booknbike.eu Alle kan oprette en profil via Facebook eller en Google-konto. Herefter kan man dele eller forære sin cykel væk på portalen. Udlejer man, tager BookNBike 10 procent af prisen til drift af portalen. 10 procent af portalens overskud går til en klimavenlig ngo.

»Når jeg går rundt i bybilledet, ser jeg et Mount Everest af cykler, der står forladte og ubrugte. Det må kunne bruges til noget, og sådan fik jeg ideen til en platform for private delecykler«, siger Hassan El Hani til Ibyen.

BookNBike skal fungere som et bæredygtigt alternativ til de bycykler, der allerede findes i byen – den orange Donkeybike og hvide Bycyklen – som er ejet af internationale virksomheder, der i stedet for at bruge de eksisterende cykler sætter nye cykler på gaden.

»Vi har ikke brug for at få pumpet flere cykler af dårlig kvalitet ud i byen. København bugner allerede af cykler, og det skal vi hellere udnytte«, siger Hassan El Hani, der håber, at folk vil tage portalen til sig på samme måde som Gomore og Airbnb.

