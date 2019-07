Opråb fra kommunen til dovne cykelejere: Fjern nu de 32.000 gamle cykler, der står efterladt i København

Københavnerne opfordres nu til at aflevere gamle cykler hos cykelhandleren eller donere den til et socialt formål.

Gearet er defekt, hjulet skratter, og du har allerede repareret løs på cyklen i årevis.

Du har besluttet, at det ikke længere kan betale sig at blive ved, og det er derfor blevet tid til at skille sig af den gamle jernhest.

Men hvor gør man egentlig af den? I gården? Kælderen?

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre ved din udtjente cykel? Find råd på bykortet her via kk.dk/giv-din-cykel-videre

Eller vent, en cykelløs nomade vil da blive lykkelig, hvis jeg sætter den på stationen, ikke?

Ifølge tal fra Københavns Kommune efterlades hvert år omkring 10.000 brugte cykler i København, og det er desværre langt fra altid, de ender hos en glad ejer.

Lige nu anslås det, at omkring 32.000 herreløse cykler står og fylder i byens cykelstativer – til gene for københavnerne, hvoraf under halvdelen er tilfredse med cykelparkeringen.

Fakta Giv din cykel videre Op til 32.000 cykler står lige nu efterladt i København, og hvert år efterlades yderligere cirka 10.000. 37 pct. af københavnerne er generelt set tilfredse med cykelparkeringen, mens 35 % er tilfredse med cykelparkeringen ved stationer. 60 pct. kender til aflevering af cykler på genbrugsstationen eller til storskrald. 24 pct. er klar over, at man kan donere sin cykel til sociale eller almennyttige formål, ligesom 17% ved, at de kan afleveres hos en række socialøkonomiske cykelhandlere. 50 pct. af dem, som kender til ovenstående muligheder ved enten ikke, hvordan eller hvor man gør det. 45 pct. af københavnerne har inden for de sidste 5 år beholdt en ekstra cykel i reserve. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Giv den til et godt formål

For at komme problemet til livs har Teknik- og Miljøforvaltningen netop lavet et virtuelt bykort, der skal hjælpe med at sikre, at cyklerne ender til et godt formål.

Under en fjerdedel af københavnerne ved nemlig, at en række cykelhandlere tager imod brugte cykler og at man kan donere den til et socialt formål.

På samme måde kan du aflevere den på genbrugsstationen eller til storskrald, så længe du husker at sætte mærkatet ’Afhentes af renovatør’ på.

Du let kan få overblik over, hvor du kan give cyklen videre lettest og tættest på dig via kortet her.