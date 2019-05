Et yndet motiv får lov at blive: Nørrebros cykelpige bliver reddet

Et kendt og skattet gavlmaleri stod til at gå tabt. Nu vil Ny Carlsbergfondet betale for at redde billedet på den københavnske cykelkultur.

Et yndet motiv får lov at blive:

Et af Københavns herligste gavlmalerier overlever.

Seppho Mattinens ’Cykelpigen’ har siden 1993 prydet gavlen på andelsforeningen Virkliheden på Nørrebro. Men ejendommen skal have isoleret ydermuren, hun har prydet i så mange år, og det så længe ud til, at det betød farvel til maleriet.

Nu vil Ny Carlsbergfondet sikre, at bydelens vartegn kan bevares. Den vil betale for, at maleriet kommer op på muren igen, når renoveringen er ovre.

»Det er et prægtigt maleri«, forklarer den fungerende formand for fondet, Morten Kyndrup, der er professor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet.

En rekonstruktion vil være kostbar

Fondet har set på mulighederne for at bevare det eksisterende maleri.

»Vi iværksatte en undersøgelse af, om man kunne rekonstrurere maleriet og fik eksperter fra Nationalmuseet til at se på det. Det viser sig at ville koste rigtigt meget, henimod et tocifret millionbeløb – uden den store garanti for, at resultatet blev ordentligt«, forklarer Kyndrup.

Det har noget lifligt over sig med cyklerne og den funktion, Nørrebrogade har som cykelgade. Det værk er lige i øjet. Morten Kyndrup

I stedet vil fonden finansiere en genskabelse af ’Cykelpigen’.

»Det er overkommeligt at nymale det på den nye mur. Den løsning vil vi gerne tilbyde, forudsat at ejendommens ejere er indforstået. Man får det samme maleri i en ny udgave, som kan holde i mange år«.

Ejerne er indforstået. Jacob Theilgaard er formand for andelsboligforeningen Virkliheden. Og han glæder sig over, at maleriet kan reddes: »Det vil være dejligt. Vi har været kede af at skulle af med det«.

Foreningen selv har ikke råd til at løfte opgaven med at redde Cykelpigen.

Et billede på - og for - Nørrebro

Værket kom op på gavlen i 1993, da Københavns Kommune arbejdede på at forskønne byen med kunst i gaderne. Opgaven med at male et værk til gavlen ved hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade gik til den finske Seppho Mattinen fra kunstnersammenslutningen Grønningen.

Han tog ud for at se stedet. Og fandt hurtigt sit motiv: »Der var masser af cykler på gaden. Det var myldretid. Så jeg fik den idé, at det skulle være en cykelpige«, forklarede han tidligere i år.

Motivet er i dag et ikon for kvarteret.

»Det er blevet en del af bydelen. Det har noget lifligt over sig med cyklerne og den funktion, Nørrebrogade har som cykelgade. Det værk er lige i øjet«, finder Morten Kyndrup.

Jacob Theilgaard er enig: »Er der noget, der er cykelkultur, så er det Nørrebro. Det maleri har fungeret som et vartegn. Der er en historik i motivet og en affektionsværdi, som vi sætter stor pris på«.

Foto: Jacob Ehrbahn Det originale forlæg til 'Cykelpigen' hænger i dag i Jobcenteret i Baldersgade. Forlægget er vigtigt, hvis gavlmaleriet skal kunne genskabes.