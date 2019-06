Trygheden stiger: Nabostøj og cykeltyveri er blandt de 10 ting, der bekymrer københavnerne mest

I 2017 og starten af 2018 var dele af København plaget af bandekonflikter og skyderier i gaderne, og det fik flere indbyggere til at føle sig utrygge i deres nabolag.

Men nu ser det ud til igen at gå den anden vej.

Det er i hvert fald, hvad den årlige tryghedsundersøgelse fra Københavns Kommune, som netop er blevet offentliggjort, konkluderer.

Fakta Årets tryghedsundersøgelse er gennemført af Epinion fra 4. december 2018 til 12. februar 2019. 3.833 københavnere har deltaget. Undersøgelsen er blevet lavet siden 2009.

Andelen af københavnere, der føler sig utrygge i deres nabolag, er faldet fra 12 procent til 9 procent det seneste år, og særligt i områderne Bispebjerg (fra 28 procent i 2018 til 17 procent i 2019) og Ydre Nørrebro (fra 23 procent i 2018 til 17 procent i 2019) ses denne udvikling. Det er de områder, der har været særligt berørt at uroligheder i forbindelse med bandekonflikten.

Der er stadig udsatte bydele Frank Jensen, overborgmester

Københavnerne melder også om øget tryghed i aften- og nattetimerne. I 2019 er tallet på 17 procent, hvor det i 2009, da Københavns Kommune lavede den første tryghedsundersøgelse, lå på 24 procent.

Udviklingen glæder den socialdemokratiske overborgmester, Frank Jensen, der i pressemeddelelsen understreger, at der stadig er »udsatte bydele« og at han derfor arbejder målrettet for at styrke trygheden i byen i samarbejde med lokale kræfter og Københavns Politi.

Bekymringernes top 10

Desuden viser tryghedsundersøgelsen, at færre indbyggere i hovedstadsområdet bliver udsat for indbrud, røveri og lommetyverier. I 2013 var antallet af anmeldelser per 1.000 indbyggere 89,2. I 2018 var det faldet til 60,1.

Højest på listen over ting, der bekymrer københavnerne mest i undersøgelsen, er:

Cykeltyveri (61 pct.) Støjgener fra naboer (52 pct.) Hærværk i nabolaget (44 pct.) Indbrud (42 pct.) Ballade på gaden (42 pct.) At blive generet af grupper af unge, når du færdes ude 39 (pct.) Tyveri af taske og/eller pung (39 pct.) Hærværk på din bolig, bil eller andet (37 pct.) Tilråb når man færdes på gaden (30 pct.) Misbrugere på gaden (30 pct.)

Folks utryghed er ifølge undersøgelsen størst i grønne områder, parker, på stier og på stationer eller stoppesteder. Flere steder arbejder kommunen med ’tryghedsløft’, der blandt andet betyder bedre belysning.

Kommunen peger på politiets indsats over for bandekonflikten og deres forebyggende arbejde med opsøgende arbejde hos børn og unge »i risikogruppen« som mulige grunde til den øgede tryghed.

Læs mere i rapporten her.