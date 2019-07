Efter uheld og et års forsinkelse: Lille Langebro er helt uventet åbnet for cyklister og gående

Lille Langebro, der forbinder Indre By med Amager, er i dag åbnet for cyklister og fodgængere.

Den skulle egentlig have været her sidste år, men åbningen blev udskudt til efteråret 2019.

Så gik det pludselig stærkt med monteringen, og nu åbner Lille Langebro et par måneder før forventet.

Fra mandag 1. juli klokken 14 er broen åbnet, har Københavns Kommune netop meddelt, og fodgængere og cyklister kan for første gang krydse den nye bro, der forbinder Indre By med Amager over Inderhavnen.

Lille Langebro er en cykel- og gangbro, som Københavns Kommune har modtaget fra Realdania. Broen er tegnet af arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency.

Enhedslistens vikarierende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen, er glad og begejstret for den nye gang- og cykelbro:

»Lille Langebro er en flot gave til byen, og den bliver et stort plus for København. Broen vil give cyklister og fodgængere en tryg og hurtig forbindelse over havnen, og samtidig vil broen i sig selv blive et tilløbsstykke på samme måde som vores andre cykelbroer. Endelig kommer broen til at styrke den rekreative anvendelse af havnen yderligere«, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Et års forsinkelse

Broen skulle efter planen have åbnet allerede i foråret 2018. Men de færdigbyggede brosektioner, der på daværende tidspunkt befandt sig i Rotterdam i Holland, gik i stykker, da de skulle lægges over på en pram, der ikke kunne holde til den tunge vægt. Kranen endte med at tabe og ødelægge alle brosektioner.

Monteringen af broen blev altså forsinket i over et år, men nu er den altså klar til brug.

Ifølge Realdania er Lille Langebro 175 meter lang og vejer i alt 600 ton. På broen er der en fire meter bred cykelsti samt tre meter til fodgængere.

Broen er en drejebro, hvor to af fagene kan svinge rundt om deres egen akse, hvis et skibsfartøj skal forbi.

Kommunen forventer, at 10.500 cyklister og fodgængere vil benytte broen dagligt. Broen forventes både at blive et alternativ til Langebro og Knippelsbro, og derudover bliver den et led i den grønne Amagerrute.

Derudover forventer kommunen, at broen vil komme til at skabe mere liv ved Vester Voldgade omkring Blox og Det Kgl. Bibliotek, fordi det vil være nemmere at komme dertil fra Langebrogade fra Amagersiden.