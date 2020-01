Nyt Distortion-koncept møder kritik på rådhuset

Distortion vil indføre flere lukkede zoner, hvor man skal betale entre for at komme ind. Men det møder modstand på rådhuset.

Står det til arrangørerne bag Distortion, skal flere områder af sommerens store gadefest, der i år afvikles 3.- 7. juni, i København kun være for betalende gæster.

De gratis fester vil stadigvæk være der, men på Nørrebro, Vesterbro og Rådhuspladsen vil man opstille i alt fem lukkede musikzoner med sikkerhedsvagter, hvor gæsterne skal af med mellem 150 og 180 kroner for at komme ind.

»Vi vil gerne tilbyde vores gæster en anden type oplevelse, som minder mere om en koncert, og samtidig fortsætte med de klassiske fælles, gratis arrangementer«, siger Thomas Fleurquin, der er direktør for Distortion, til TV2 Lorry.

Hvis forslaget skal blive en realitet, kræver det imidlertid en accept fra Miljø- og Teknikforvaltningen. Og den har Distortion foreløbig ikke kunnet få.

Københavns byrum tilhører københavnerne, og de skal ikke afskæres fra at bruge dem, fordi Distortion vil tjene penge på lukkede arrangementer Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL

Mandag behandlede forvaltningen anmodningen. Og selv om der egentlig var et flertal for, foretog Dansk Folkeparti, der sammen med Enhedslisten og De Konservative var imod, en såkaldt standsning. Det betyder, at forslaget ikke kan vedtages i forvaltningen alene, men skal tages op i Borgerrepræsentationen. Det bliver tidligst behandlet i morgen.

I en pressemeddelelse udtrykker Finn Rudaizky (DF) sin utilfredshed, ikke bare med det konkrete forslag, men med gadefesten som sådan:

»Distortion sørger ikke for, at der er tilstrækkeligt med toiletter, de har ikke det fornødne antal frivillige til at gennemføre arrangementet på en tilfredsstillende måde, og de nægter at erstatte skader, som helt klart hvert eneste år stammer fra Distortion de dage, som festen foregår. Desuden er der gentagne brud på regler for støjniveau«.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) udtaler sig også i en pressemeddelelse. Hun mener, at betalingszoner er imod konceptet med en gadefest.

»Københavns byrum tilhører københavnerne, og de skal ikke afskæres fra at bruge dem, fordi Distortion vil tjene penge på lukkede arrangementer. Hvis Distortion vil holde fest på kommunale arealer, må de lade københavnerne deltage, uden at de skal have penge op af lommen«, siger Ninna Hedeager Olsen i pressemeddelelsen.

En nødvendighed?

Det er langt fra første gang, at Distortion forsøger at få flere gæster til gadefesterne til at betale entré. Det har i mange år været planen, og i årenes løb er der da også kommet flere og flere tilbud til dem, der har købt det såkaldte gadearmbånd.

De gratis gadefester på Vesterbro og Nørrebro opstod oprindeligt som en slags opvarmning til den elektroniske musikfestival Distortion, som foregår ude på Refshaleøen, og som det altid har kostet penge at deltage i. Ideen var, at det ikke var Distortion selv, men lokale initiativtagere, der skulle stable gadefesterne på benene.

Efterhånden er gadefesterne dog vokset, og i dag kommer der flere end 100.000 gæster. Det sætter nogle krav til sikkerhed og oprydning, og det er derfor, Distortion i højere grad vil have folk til at betale for at deltage, forklarede Thomas Fleurquin sig til Ibyen i 2017:

»Vi har i flere år haft problemer med at få det til at løbe rundt. Derfor er vi nødt til i højere grad også at håndtere gadefesterne som en regulær festival og få flere til at købe armbånd. Vi kan simpelthen ikke holde en fest for 150.000 mennesker for nul kroner«.