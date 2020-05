Kendt københavnsk betonbygning får en makeover

En række store permanente vægmalerier på Valby Hallen forventes at være færdige inden sommerferien. Se billeder af de første værker her.

Indenfor har store rocknavne spillet koncerter, ligesom der gennem tiden er blevet afholdt sportsstævner, vilde danseshows og farverige sexmesser.

Men udefra har Valby Hallen, der blev opført i 1984, set mere beskeden ud.

Valby Hallens betonfacade har aldrig været særlig pæn, og jeg ønsker at skabe en helt ny stemning i den del af København Jens-Peter Brask, kurator

Nu får den grå betonbygning, der ligger på Julius Andersens Vej i Københavns Kulbanekvarter, en makeover, når syv kunstnere skal udsmykke facaden med farverige vægmalerier.

Ideen kommer fra kurator Jens-Peter Brask, som også står bag tilblivelsen af 16 gavlmalerier på Møntmestervej og Rentemestervej i Nordvest.

»Valby Hallens betonfacade har aldrig været særlig pæn, og jeg ønsker at skabe en helt ny stemning i den del af København. Den kunstneriske udsmykning skal tiltrække beboere og besøgende og gøre Valby Hallen og området til et sted for samtidskunst og nutidig kulturel inspiration«, lyder det fra Jens-Peter Brask i en pressemeddelelse.

Ændrede planer

I november modtog projektet 495.000 kr. fra Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse.

Facaden er inddelt i områder, der tildeles de enkelte kunstnere, og der bliver malet på både den sydvendte væg og den østvendte væg af Valby Hallen. Og arbejdet med vægmaleriene er i fuld gang.

Jens-Peter Brask står også bag udvælgelsen af de syv deltagende kunstnere. Oprindeligt skulle flere amerikanske kunstnere have deltaget, men på grund af coronasituationen har det ikke været muligt at få dem alle til Danmark, hvorfor der har været udskiftning i programmet i sidste øjeblik.

Vægmalerierne, der bliver en permanent del af Valby Hallens facade, er inspireret af streetart i Berlin og Miami, og Jens-Peter Brask håber, at det kan være med til at give området et løft:

»Bydele som Schöneberg og Wynwoodkvarteret er blevet store attraktioner pga. områdernes koncentration af streetart. Streetarten har løftet områderne fra at være nedslidte bydele til attraktive kunstmekkaer«, fortæller han.

Vægmalerierne forventes klar i løbet af juni måned, og henholdsvis Martin Paaskesen og Anna Stahns kan ses allerede nu.

Her kan du se billeder fra arbejdet, der i gang:

Foto: Jens-Peter Brask Henrik Sotens vægmaleri er undervejs.

Foto: Jens-Peter Brask Kunstner Martin Paaskesen i gang med at lave sit vægmaleri.

Foto: Jens-Peter Brask Vægmaleri af Anna Stahn.