Kommunen glemte at vedligeholde det: Kæmpe gavlmaleri på Østerbro bliver måske reddet

Kunstværk af Ib Spang Olsen stod til at blive revet ned, men nu vil kommunen renovere det for en halv million kroner.

I 12 år har et kæmpe kunstværk været blikfang påjernbaneviadukten ved Nordre Frihavnsgade på Østerbro.

Gavlmaleriet skabt af den danske kunstner Ib Spang Olsen skildrer frihavnen ud fra de erindringer, som den nu afdøde kunstner havde fra sin barndom på Østerbro.

Det er noget, som binder Nordhavn sammen med det øvrige Østerbro Cecilia Lonning-Skovgaard (V) til Østerbro Avis

I de senere år har værket dog stået slidt og overmalet med grafitti, og tidligere på året meddelte Københavns Kommune, at værket muligvis snart ville blive pillet ned.

Men nu skal det i stedet renoveres. I hvert fald hvis det står til Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, der som et led i budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus nu foreslår en gennemgribende renovering af kunstværket.

Det skriver Østerbro Avis.

Renoveringen beløber sig til omkring en halv million kroner. Lonning-Skovgaard siger til avisen, at det giver god mening at beholde kunstværket af flere årsager:

»Jeg har lyttet til input for borgerne, og det er noget, som betyder noget for den lokale identitet. Det er noget, som binder Nordhavn sammen med det øvrige Østerbro«.

Glemt kunstværket

Da kunstværket blev skabt i 2007, var det Østerbro Lokalråd, der stod for opførelsen, mens en nu nedlagt afdeling under beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i en kontrakt forpligtede sig til at vedligeholde maleriet.

Det glemte Københavns Kommune imidlertid alt om med årene, og kommunen troede, at vedligeholdelsen var Banedanmarks ansvar, beretter Østerbro Avis.

Hånden på hjertet, så blev vi taget på sengen Cecilia Lonning-Skovgaard (V) til Østerbro Avis

»Hånden på hjertet, så blev vi taget på sengen. Vi var ikke klar over, at ansvaret lå i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen«, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til avisen.

Boet efter Ib Spang Olsens har tidligere oplyst, at de ligger inde med tegninger, der gør en rekonstruktion af gavlmaleriet mulig. Hvis forslaget går igennem budgetforhandlingerne, håber Cecilia Lonning-Skovgaard, at ansvaret for kunstværket fremover kan skifte forvaltning i kommunen:

»Nu håber jeg, at det bliver renoveret og afleveres pænt. Derefter mener jeg, at den vil passe bedre i kultur- og fritids- eller teknik- og miljøforvaltningen. Her er der mere ekspertise i at tage sig af kunstværker i byen«, siger hun til Østerbro Avis.

Tidligere på året blev et andet af byens højtelskede gavlmalerier, ’Cykelpigen’ på Nørrebrogade, reddet fra nedrivning. Det skete takket være midler fra Ny Carlsbergfondet.