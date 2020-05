Ibyen tipper: Nu kan du gå på restaurant i drivhuse i København

Automatisk oplæsning

Kig! Egentlig skulle de først være åbnet 8. juni, men i sidste uge meldte regeringen ud, at flere dele af kulturlivet kunne genåbne før tid. Det har fået en række af landets museer til i hast at finde håndspritten frem, og et af dem er Louisiana i Humlebæk nord for København.

Foto: Jens Dresling

For at sikre afstanden har de nu udvidet åbningstiderne med 60 procent, så de har åbent helt til klokken 23 om aftenen. Lige nu kører udstillingerne ’Per Kirkeby - Bronze’, ’Hot Pink Turquoise’ og ’Nancy Spero’, og det eneste krav for at se dem er, at du bestiller et timeslot, så de har nogenlunde kontrol over antallet af gæster. Det gøres lige her.

Oplev!Har du lagt mærke til det 12 meter lange lysskilt, der pryder toppen af en nedrivningsejendom i Den Hvide Kødby på Vesterbro? Siden 2019 har det fungeret som en udstillingsplatform, og nu er de klar med syv nye værker af kunstnerne Kay Rosen,Arnfinnur Amazeen, Bjørn Poulsen,Jytte Høy, Kristofer Hultenberg, Poul Pedersen og C. Y. Frostholm, der kan ses i løbet af 2020.Kristofer Hultenberg er den første i rækken til at udstille med værket ’Det gældende er et lille sted’, der løber fra 29. maj til 26. juni. På fredag klokken 19 er der fernisering. Læs mere om det aktuelle værk og ferniseringen her.

Smag!Selv om byens værtshuse og barer har fået lov at åbne igen, er coronakrisen trods alt ikke ovre, og der er stadig god grund til at give dem en hjælpende hånd. Det kan du naturligvis gøre ved et besøg, men vil du stadig gerne holde afstand – eller er klokken slået midnat og baren beordret lukket – kan du i stedet få dem hjem til dig. Nogle af byens bedste cocktailbarer som Kyros & Co, Ruby, Duck and Cover, Bar Deco og Curfew er nemlig nu gået sammen med Collection Spirits om at lave såkaldte cocktailpakker, så du kan gøre dem kunsten efter derhjemme med for eksempel negronien fra Bar Deco eller Rubys ’Horses Neck’ med gin, ginger ale og citron. Pakkerne koster fra 299 kroner og kan købes her.

Vil du ud at spise og drikke coronasikkert, kan du fra denne fredag i øvrigt bestille bord i et af Meyers nye glashuse. Foran Meyers Deli på hjørnet af Gl. Kongevej og foran Ofelia ved Skuespilhuset serverer Meyers alt fra morgenmad til særlige aftenmenuer i de i alt 12 små huse, der er lavet efter hollandsk forbillede og rummer op til fire gæster ad gangen. Se mere og book en bord i huset her.