Nyt gadekøkken: Nu åbner Den Grønne Kødby

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Du troede måske, at det var slut med nye madmarkeder for en stund.

Men corona har trods alt ikke sat en stopper for det nye gadekøkken Den Grønne Kødby, som indvies på torsdag og sommeren over vil sætte fokus på grønt madiværksætteri.

Gadekøkkenet kommer til at holde til på og omkring Slagtehusgade, der ligger halvgemt bag Den Hvide Kødby og er et centrum for madiværksættere som madfællesskabet Kitchen Collective og madinnovationshuset CPH Food Space.

Den Grønne Kødby skabes løbende, og derfor er det også vigtigt at understrege, at vi tager én uge ad gangen Rasmus Pors, Madkastellet

»Vi er en gade fyldt med madfolk og iværksættere, der hver dag arbejder for at trække vores madsystem i en grønnere retning, og vi lider alle i disse tider. Derfor går vi nu sammen om at skabe det, Kødbyen altid burde have plads til: Et dynamisk koncept, der udvikler sig over tid, og hvor små madiværksættere kan samles om at skabe magiske oplevelser for os selv og vores gæster«, lyder det i en pressemeddelelser fra medarrangør Mia Maja Hansson, der er stifter af Kitchen Collective og medstifter af CPH Food Spacem, der samme med blandt andre Madkastellet, H15, Spisehuset, Koalition og Kødbyens Høker står bag initiativet.

Fakta Den Grønne Kødby Den Grønne Kødby åbner torsdag 18. juni klokken 18 og vil holde til på Slagtehusgade frem til 29. august. Gadekøkkenet kan besøges hver dag fra klokken 12-23, mens der torsdag til lørdag vil være musik på pop up-scenen fra klokken 19. Den Grønne Kødby er et samarbejde mellem CPH Food Space og Greater Copenhagen Food Startup, Kitchen Collective, Staldkøkkenet, Madkastellet, H15, Kødbyens Høker, Spisehuset, 5e, Åben Bryg og Koalition og med opbakning fra Københavns Kommune.

Coronavenlig minifestival

På det nye gadekøkken kan du blandt andet besøge Saito CPH, der serverer japansk mad lavet med danske råvarer, Evoo, der fusionerer dansk og italiensk, og smage på øl fra det nyåbnede mikrobryggeri ÅBENeller lyserøde bobler fra Rosévognen.

Der vil løbende blive tilføjet nye boder, alt efter hvilke restauranter og iværksættere, der ønsker at rykke ind.

»Den Grønne Kødby skabes løbende, og derfor er det også vigtigt at understrege, at vi tager én uge ad gangen. På den måde kan vi sikre os, at coronaregler overholdes, at vi kan holde et ansvarligt arrangement, og at flere forskellige samarbejdspartnere og madaktører kan blive en del af vores dynamiske gadekøkken«, fortæller Rasmus Pors fra Madkastellet i pressemeddelelsen.

Samtidig skal gadekøkkenet danne rammen om en række koncerter, der skal fungere som alternativ til sommerens aflyste festivaler. Hver torsdag til lørdag vil der nemlig være musik fra dj’s og upcoming artister på Den Grønne Kødbys nye pop up-scene – i det omfang, regeringens coronaretningslinjer tillader det.

Programmet opdateres ugentligt og kan findes her.