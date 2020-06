Kendt trio køber legendarisk dansk gourmetrestaurant

Automatisk oplæsning

Det har været lidt af en speget sag:

Først brændte det velrenommerede smørrebrødstempel Restaurant Palægade som følge af »uforsigtig omgang med olieklude«. Forsikringen afviste at betale for skaderne, og så gik virksomheden bag ellers konkurs.

Men den opstod igen kort tid efter, denne gang dog uden de tidligere værter fra restauranten – smørrebrødsjomfru Karina Pedersen, restaurantchef Simon Olesen og sommelier Rasmus Amdi Larsen – som en del af pakken.

Er du med endnu? For vi fortsætter.

Trioen valgte at bruge branden som lejlighed til at bryde med Palægade-ejerne fra anpartsselskabet Formel B for i stedet at starte egen restaurant i de lokaler, der tidligere rummede Restaurant Gammel Mønt, og da coronareglerne ellers tillod det, slog de dørene op til Restaurant Møntergade.

Stilen fra Palægade vil de fortsætte i den ny restaurant, lovede de i den forbindelse, og det er altså noget med sildemadder og andre højtbelagte smørrebrødskreationer på kortet.

Men det stopper ikke her.

For nu udvider Olesen, Larsen og Pedersen yderligere, og de har med hjælp fra en investor netop købt Restaurationen af ægteparret Lisbeth og Bo Jacobsen. Det skriver Berlingske.

Kulfyrede komfurer og franske klassikere

Familien Jacobsen har drevet Restaurationen, der ligger på modsatte hjørne af Restaurant Møntergade, siden 1991, men pensionen venter ved månedens udgang.

Lisbeth og Bo Jacobsen takker af efter næsten 30 år hos Restaurationen. Stedet er videresolgt til trekløveret, der i forvejen driver Restaurant Møntergade. Arkivfoto. Foto: Rasmus Baaner

I Ibyens afskedsinterview med den bramfri kok siger Bo Jacobsen blandt andet, at det er »et samarbejde at gå på restaurant, men gæsterne samarbejder ikke længere«. Og nu er det altså blevet tid til at trække stikket.

Til Berlingske fortæller Simon Olesen, at han og resten af holdet vil »bevare stilen og stemningen i lokalerne, men det bliver nok nødvendigt at skifte et par maskiner ud i køkkenet ... vores ansatte er ikke vant til at lave mad på kulfyrede komfurer«.

De satser på at kunne åbne til oktober, og mens der til frokost hovedsageligt vil blive serveret smørrebrød a la Møntergade, vil aftenkortet givetvis blive præget af den franske bistro-skole, fortæller Olesen til Berlingske.

Hjemme i Palægade er ejerne af den oprindelige smørrebrødsrestaurant, anpartsselskabet Formel B, i gang med at istandsætte de nedbrændte lokaler.

»Planen er, at vi skal reetablere Palægade, som den var før. Med nogle få ændringer«, har Kristian Arpe-Møller fra Formel B tidligere udtalt til Ibyen.

Han håber på at kunne genåbne omkring jul, men »det er et stort arbejde at få tømt ud hernede efter branden, så nu må vi se, om tidsplanen holder«.