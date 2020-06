Ibyen tipper: Savner du også livemusik? Tag til 37 udendørskoncerter i Frederiksberg Have denne sommer

Automatisk oplæsning

Sommeren er alligevel ikke helt aflyst.

Forsamlingsforbuddet er egentlig på 100 mennesker, men tidligere på måneden blev der åbnet op for større arrangementer på 500 mennesker, forudsat at deltagerne sidder ned.

Og netop dette har åbnet for, at koncertrækken Sommer i Haveselskabet kan finde sted i Haveselskabets Have på Frederiksberg – og det sker med hele 37 koncerter i juli måned.

Koncertrækken arrangeres af Mielcke & Hurtigkarl, som til dagligt holder til med restaurant i haven, hvor de også sidste år holdt de koncerter i forbindelse med den i år aflyste Copenhagen Jazz Festival.

Program Sommer i Haveselskabet 3. juli 19.00: Claus Hempler 4. juli 11.00-13.30: Onkel Reje præsenteret af Tali 19.00-21.30: Daimi og Tom McEwan med Jazzband 5. juli 20.00: Ibrahim Electric 6. juli 19.00: Ibrahim Electric 7. juli (gratis) 13.00: Wonderbrazz 14.45: Kresten Osgood Quintet 17.00: Zircus 20.00 Jakob Bro/Palle Mikkelborg/Joey Baron 8. juli 19.00: Sinne Eeg 9. juli 19.00: Cæcilie Norby 10. juli 19.00: Teitur 11. juli 11.00: Hr. Skæg præsenteret af Tali 19.00: Ginman/Blachman/Dahl 12. juli 20.00: Nikolaj Nørlund med band 13. juli 19.00: Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost 14. juli 19.00: Bobo Moreno & The Soul Shakers 15. juli 15.00: Ole Koch Hansen & Thomas Fonnesbæk 19.00: Enrico Pieranunzi & Thomas Fonnesbæk 16. juli 19.00: Peter Sommer – alene med Palle i verden 17. juli 19.00: Carl Emil Petersen 18. juli 11.00: Tom McEvan præsenteret af Tali 19.00: Tim Christensen (solo) 19. juli 20.00 Hanne Boel 20. juli 19.00: Signe Svendsen 21. juli 19.00: Carsten Bo & Band 22. juli 19.00: Kaya Brüel og Ole Kibsgaard 23. juli 19.00: Barbara Moleko 24. juli 19.00: Chris Minh Doky 25. juli 19.00: Sanne Salomonsen (akustisk) 26. juli 20.00: Isam B 27. juli 19.00:Jakob Dinesen/AC/Laust Sonne Supertrio

28. juli 19.00: Kira Skov sings Billie Hollday 29. juli 19.00: The Savage Rose 30. juli 19.00: Jacob Bellens 31. juli 19.00: Caroline Henderson Vis mere

»Det her er vores måde at fejre haven, sommeren og fællesskabet på (...) Vi følte simpelthen, at vi var nødt til at få musikken til at spille igen, for publikums og for vores egen og for kunstnernes skyld – og fordi en sommer uden en madkurv til en udendørs koncert simpelthen er for trist«, udtaler Jakob Mielcke fra Mielcke & Hurtigkarl i en pressemeddelelse.

Picnic med Mielcke

På programmet er blandt andre Tim Christensen, CæcilieNorby, PeterSommer, Daimi, Hanne Boel, Claus Hempler, Nikolaj Nørlund, Isam B, The Savage Rose, Caroline Henderson og Sanne Salomonsen.

Mielcke & Hurtigkarl tænder undervejs op for grillen og serverer en 3-retters picnickurvPicnickurvene sælges uafhængigt af koncertbilletterne og fås fra 335 kroner. Billetpriserne varierer fra koncert til koncert og kan findes her. Hele dagen 7. juli er gratis med koncerter af Wonderbrazz, Kresten Osgood Quintet og Zircus.

Sommer i Haveselskabet følger regeringens retningslinjer, og derfor kan der maksimum være 500 gæster til hver koncert. Ligeledes vil de sørge for afstand og rigelige mængder håndsprit.

