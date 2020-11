Ibyen tipper: På et hjørne i Indre By kan du se julepynt for 100.000 kroner

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se! Julen har i den grad fundet vej til Centralhjørnet, der kalder sig selv »verdens ældste« og en»straight-friendly bøssebar«, hvor du hvert år finder en af Københavns måske mest overdådige juleudsmykninger. For det er nu blevet tid igen: Værtshuset er traditionen tro blevet pyntet fra gulv til loft med tusindvis af julegenstande, der tilsammen har kostet op mod 100.000 kroner – så lægger du vejen forbi på næste ølaftale, tør vi godt garantere et tidligt julefix. Se billederne her.

Spis!På søndag 8. november kan du komme til stjernebestøvet ostemiddag, når de to michelinkokke Gabriel Hedlund, i dag ansat i Arla Unika og tidligere køkkenchef på Malmö-restauranten Vollmers (to stjerner), og Claus Henriksen fra Dragsholm Slot (én stjerne) allierer sig med Lasse Askov fra social dining-konceptet I’m A Kombo. Hver kok præsenterer en snack og en ret med mindst én af Arla Unikas mere end 40 oste, og med i menuprisen på 750 kroner får du også en aperitif og tre glas vin. Der er middag henholdsvis klokken 12, 17 og 20, og du bestiller din billet lige her.