To af Københavns største julemarkeder er aflyst

Der bliver længere mellem peberkagerne, nissehuerne og glühweinen på Strøget i år.

Efter regeringen i fredags meldte nye retningslinjer ud, er to af Københavns største årlige julemarkeder nemlig blevet aflyst.

Det oplyser arrangøren bag markederne, Magic Entertainment, i en pressemeddelelse.

Julemarkeder på Kongens Nytorv og Højbro Plads, der skulle have fundet sted fra 13. november-22 december, plejer at tiltrække mange gæster, men corona har sat en stopper for årets udgave.

»Vi må lige nu kun have 10 personer inklusive personale inde på vores julemarkeder, hvilket gør det umuligt at gennemføre vores julemarkeder«, lyder det i pressemeddelsen.

»Vi undrer os dog over den forskelsbehandling der er i forhold til Tivoli og deres julemarked, da de ikke skal have samme sikkerhedsgrad som os, da der i Tivoli bare skal være 4m2 pr per person til rådighed, hvilket betyder, at de må have cirka 20.000 mennesker inde«.

Utilfreds med reglerne

Magic Entertainment har ifølge pressemeddelsen forsøgt at råbe flere politikere på Christiansborg op om sagen, så de undgik at skulle aflyse årets udgave.

»Dog har vi ikke hørt, om der kan gøres noget ved det. Vi er nu så tæt på datoen, hvor vi skulle have åbnet vores julemarkeder, at det desværre ikke er muligt at nå at bygge vores julemarkeder op, da det kræver lang tids planlægning«.

»Vi er også meget kede af det på alle vores udstilleres vegne, som nu mister hele deres omsætning i november og december«.

Magic Entertaintment forventer at være tilbage med julemarkederne i 2021.

