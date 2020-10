Få svar på dine spørgsmål: Må jeg tage på date? Holde fest derhjemme? Og skal jeg bære mundbind i fitnesscentret?

Ja, nu skal du høre. Forrige fredag gik statsministeren ud og lagde endnu flere restriktioner ned over Danmark. Blandt andet blev forsamlingsforbuddet skærpet fra at gælde 50 personer til nu kun at gælde 10 personer i fire uger frem, og der indførtes krav om brug af mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder som f.eks supermarkeder, ungdomsuddannelser og biografer.

Ja og nej. Du skal ikke have mundbind på, når du sidder i biografstolen. Men når du har kværnet en halv liter cola light, inden filmen er startet, og tissetrangen kommer snigende, så skal du have mundbind på, når du rejser dig op fra din stol. Med andre ord – du skal have mundbind på, når du går rundt, men når du sidder og nyder filmen med popcorn, må du gerne tage det af. Ligesom når du er på restaurant.

Ja. Du må gerne tage på restaurant, men du skal have mundbind på, ud over når du sidder på din plads og spiser. Det kan jo også være lidt svært at spise en treretters menu med mundbind. Men grundet begrænset plads på restauranterne er det nok en god idé at bestille bord.