Ibyen guider dig til den sundeste takeaway-januar, du nogensinde kommer til at få Selv om 2017 nu ligger bag os, har din krop desværre ikke glemt de alkoholbefængte madorgier, du lystigt tvang den igennem i december. Men nu er det tid til at vende tilbage til det sunde liv. Ibyen giver dig her 10 sunde byggesten til 2018, som skaber et godt fundament mod decembers sidste efterskælv.

Holistisk, plantebaseret brunch

Har du en gang for alle besluttet dig for, at 2018 er året, hvor en større, sundere omvæltning er blevet din tur, kan du passende søge inspiration i Prinsessegade, hvor The Organic Boho forsyner københavnere med holistiske tilgange til livets udfoldelse.

Den holistiske livsanskuelse herfra bibringer farverige, velnærende, økologiske og plantebaserede sundhedsbomber, som blot er ét skridt mod ’det rigtige’ liv, vi alle drømmer om, men har haft for travlt til at leve – indtil nu selvfølgelig.

Bohos Rainbow Brunch består af en valgfri bowl – enten acai, matcha eller choko – matchapandekager med bananer og mørk agavesirup, to forskellige spreads, håndskårne fritter af søde kartofler, chokotrøffel på sorte bønner, avokado med sort sesam, chili, citron og havsalt, tre helbredende shots, glutenfri sesambolle og græskarrugbrød med tilhørende plantebaseret smør.

Er brunchen slet ikke sund nok til dig i dette Herrens år, kan du naturligvis erstatte kaffen med en Pink Rainbow Latté, hvor presset gulerod, rødbede, ingefær, æble og aloe vera blandes og skummes op med mandeldrik.

Bliver du for alvor grebet af denne plantebaserede, CO 2 -venlige livsstil, er der kun at dykke dybere i den holistiske tankegang, melde dig til yoga (igen) og fortsætte 2018 med omtanke på dig selv og dine omgivelser.

The Organic Boho. Prinsessegade 23, Kbh. K. www.theorganicboho.com

Foto: Pr-foto

Hawaiiansk helsebowle

Var 2017 virkelig så forskelligt fra 2016, har du måske spurgt dig selv en enkelt gang eller to, mens raket efter raket oplyste midnatshimlen. Svaret er – på et punkt i hvert fald – et rungende ja. Pokebowlen gjorde for alvor sit danske indtog i det forgangne år. Flere københavnske beværtninger serverede i 2017 den supersunde bowle, der har sit ophav fra den hawaiianske øgruppe langt ude i Stillehavet.

Så mens du ser på 2018 med friske, optimistiske øjne, og du drømmer dig langt væk til varme, fjerne himmelstrøg … men stadig skal på arbejde mandag morgen – så cykl eventuelt ud til Maui Copenhagen og smag The Salmonhagen, som smager af fjerne, sunde egne langt væk fra København. Den norske laks, gulerødder og rødkål er bowlens krog til det nordiske fødevarelager, mens avokado, edamamebønner, tang, syltet ingefær, ponzu-sauce og goma-dressing nok skal sende dit indre sind på en kulinarisk rejse.

Maui Copenhagen. Ravnsborggade 12D, Kbh. N. www.mauicph.com

Kulinarisk skønhedsbehandling

Cafe Feel Good ligger i en tidligere skønhedssalon lige ved Torvehallerne, hvilket er meget rammende. For den kulinariske brunch, som Gabriel Rocher, ejer af Cafe Feel Good, giver sin sundeste anbefaling, svarer nogenlunde til at give det kød- og sovsemættede svælg en tiltrængt, blid skønhedsbehandling. Væk med den fede, salte og kalorietunge decembermad og ind med det lette og nærende måltid, som din indre og ydre glød vil takke længe for.

Feel Goods brunch er med avokado, pesto, ristede græskarkerner og spirer, spicy hjemmelavet hummus, de små sundheds- og proteinbomber, chiafrø, i yoghurt med granola, ristede mandler, bær og frugt, cremet gedeost, økoæg, økobrød og sidst et sødt punktum med chokolademousse og eksotiske frugter.

Hos Cafe Feel Good er det vigtigt, at alle sanser – ikke kun smagssansen – kommer i brug, fortæller Rocher, og derfor gør de en dyd ud af, at deres brunch ligeledes fremstår sund visuelt, så »allerede når du ser på din brunch, ved du, at du gør noget sundt for dig selv«.

Kniber det med fokus og koncentrationen efter søndagens store brag, så bør du måske bestille en Golden Latté til din brunch. Den varme drik indeholder blandt andet sort peber, kanel, honning, kokosmælk og gurkemeje. Og netop gurkemejen, der i opvarmet tilstand bliver optaget langt bedre i kroppen, øser ud af sine utallige, helseegenskaber og giver 2018 en lidt kønnere start.

Cafe Feel Good. Nørre Farimagsgade 55, Kbh. K. www.facebook.com/cafefeelgood

2018 i én nærende skål

Foto: Pr-foto

Skål. Du har skålet adskillige gange den sidste måneds tid, men nu er det måske på tide at lade termen ’skål’ være synonym med sundhed. Hos Bowl Market på Vesterbro bliver al den sunde mad serveret sådan – altså i en skål, hvad enten det gælder smoothies eller stedets gourmetgrød.

Netop zucchinigrød er anbefalingen fra Bowl Market, hvis/når du beslutter dig for en tiltrængt kostjustering i det nye år.

Hos Bowl Market bliver zucchini-sundheden affyret i en tretrinsraket af smag. Først ristes strimler af zucchini i olivenolie og derefter blendes strimlerne til en paste smagt til med salt og peber. Den ristede paste blandes med kogte, letsaltede zucchinistykker, og til sidst toppes bowlen med ultrafine zucchini-strimler søbet i god olivenolie. Det er velsmagende og ikke mindst et varmende, behageligt vitaminkram, som gør starten af det nye år lidt bedre.

Og hvad skal du drikke til? Hos Bowl Market foreslår de en god, sort kaffe og danskvand til at friske dig op igen oven på første uge i det nye år. Så knækker du heller ikke nakken på alle de høje intentioner om øjeblikkelig kostomlægning, som du lovede dig selv for ganske nylig. Herfra skal lyde en skål for et sundt og nærende 2018.

Bowl Market. Gasværksvej 3, Kbh. V. www.facebook.com/bowlmarketcopenhagen

Foto: Pr-foto

Til dig, der ikke vil undvære mayo

I kælderen af Peblinge Dossering 4 ligger kaffebaren Social, som åbnede med særligt fokus på kaffe – leveret fra Copenhagen Coffee Lab. Men med tiden er det populære kaffestop ved Dronning Louises Bro blevet til et reelt udflugtsmål, hvis man vil stille sin sult med sunde, sæsonbetonede råvarer.

Retterne er af ingredienser uden gluten, så stivelsen ikke giver dig en følelse af at være tung og overmæt. I stedet er det selverklærede mål, at gæsterne skal have et sundt, nærende måltid, der giver energi og lethed til resten af dagen. Værd at nævne er, at de ikke er fedtforskrækkede nede i den sociale kælder – så længe fedtsyrerne kommer fra gode kilder, der gavner både hjernen og kroppen. Så må du stadig spise mayo i det nye år, så er Social et godt bud på en sund udflugt.

Anbefalingen lyder, at deres vaffelmadder – lavet på kikærtemel, chiafrø samt rød- og hvidkål – er en god vinterspise, hvor du også får de gode egenskaber fra citron, honning og ingefær. Med god kaffe og sunde sæsonbetonede retter er der ingen undskyldning for ikke at gøre holdt hos Social.

Social. Peblinge Dossering 4, Kbh. N. www.facebook.com/socialcoffeecopenhagen

Foto: Pr-foto

Velnærende bowl fra veganer-darlings

Ved man ikke bedre, får man let den tanke, at Acacia i virkeligheden er den succesfulde udførelse af et velmenende nytårsforsæt. Her er nemlig det 2018-liv, du har lovet dig og din trætte krop talrige for- og eftermiddage i december.

Meget passende foreslår mor og datter-makkerparret bag Acacia, Ida og Alice, at du vælger en såkaldt Nourish Bowl oven på den kalorietunge december. Bowlen er sund og nærende, og så er den ikke mindst bygget op med din sundhed for øje. Ingredienserne: citronmarineret grønkål, rosenkål, sort quinoa og en hvidløgs-balsamico-dressing bygger fundamentet, mens ristet butternut squash, citron-ingefær-tahin-dressing og græskarkerne-dukkah er strøget henover, er valgt ud fra visdommen om kroppens syre/base-forhold. Mens decembers mad- og alkoholorgie er som syre for kroppens indre miljø, er hovedbestanddelene i Acacias Nourish Bowl basiske. Indtaget af basiske råvarer kan blandt andet lede til bedre fordøjelse, et stærkere immunforsvar og lavere vægt, så der er masser af sund inspiration at hente fra Acacia-bowlens dyb.

2018 er selvfølgelig året, hvor du spiser sundere og generelt sørger for at indtage (flere) råvarer af økologisk, vegansk og glutenfri oprindelse – grundprincipper, som alle er uomtvistelige på Gammel Kongevej hos Acacia.

Myntete smager ikke kun forfriskende og godt, det har også egenskaber, som hjælper din fordøjelse i gang. Derfor anbefaler Acacia, at du slubrer denne fordøjelseskatalysator i dig sammen med din Nourish Bowl, mens du glæder dig over, hvor behageligt dit nye liv i 2018 starter.

Acacia. Gammel Kongevej 171, Frederiksberg. www.facebook.com/acaciakbh