Tag på kunsttur eller drik Don Draper-style: Her er 3 ting, du kan lave i København i denne uge

Guiden gælder fra 11. marts til 17. marts 2019.





OPLEV!

Rygtet går, at udstillingen med schweizeren Pipilotti Rist på Louisiana skulle være turen til Humlebæk værd. Vores anmelder gav ’Åbn min lysning’ fem hjerter og kalder den et »luksuriøst sansebombardement« – som man endda kan lægge sig ned og opleve undervejs. Hvis du har brug for mere overtalelse, kan du måske finde det i interviewet her. Og kan du ikke nå det i denne uge, så skal du ikke være ked af det. Udstillingen er kun lige åbnet.





SE!

Du trænger til en flugt fra hverdagen, og hvad er bedre end en rejse tilbage i tiden? Den kan du komme med på 16. marts kl. 14.15, når Cinemateket viser tegneserieklassikeren ’Valhalla’ fra 1986 i en ny og smukt restaureret kopi til minde om animator Børge Ring, der døde sidste år. Det bliver ren nostalgi med Tjalfe, Røskva og Quark for kun 50 kroner.





SKÅL!

Verdensmestrene i vandskade kalder cocktailbaren The Jane sig selv. Og i fredags åbnede den 1960’er-inspirerede bar og natklub igen efter den fjerde vandskade på bare otte år. Så nu kan du atter smutte forbi Gråbrødre Torv, smide dig i en chesterfield-stol og nyde en drink så stærk, som Don Draper fra ’Mad Men’ ville kunne lide den.