Ibyen guider: Her er 5 oplevelser, der kaster sol over din weekend i København

Få overblikket over de kommende dage i hovedstaden med Ibyens faste weekendguide.

Uret skal en time frem, og havemøblerne ud, når vi natten til søndag går over til sommertid.

En ny sæson er på vej, og Ibyen har derfor fundet en håndfuld oplevelser, der kan kaste solskin over din weekend.

1. Sommer på Toldboden

Sommeren er så småt ved at nærme sig, og det fejrer Toldboden fredag med god musik og smagsprøver fra restaurantens nye sommermenu, der kommer på kortet fra 1. april.

Pressefoto: Per Søgaard

Festlighederne starter klokken 16, hvor du kan nyde solen i de udendørs liggestole ved den gamle færgeterminal med udsigt til Refshaleøen og Operaen. Her vil der om eftermiddagen være gratis fadøl samt kølig rosé fra Løgismose, hvorefter aftenen fortsætter med cocktails i baren.

Sommersæsonen skydes i gang. Toldboden 24, 1259 København K. Fredag 29. marts fra kl. 16.

2. Åbning af sommerens madmarkeder

I weekenden står den på hele to åbningsfester, når de populære madmarkeder Broens Gadekøkken og Reffen slår dørene op for den nye sæson, hvor du kan få gratis smagsprøver hos de mange madboder og øl fra Nørrebro Bryghus, mens dj’s spiller tonerne til din sommer.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn/POLFOTO

Begge steder kan du desuden deltage i kreative workshops, hvor du blandt andet kan lære at lave den perfekte pizzadej eller være med til at udsmykke Refshaleøen med spraymaling på øens containere.

Madmarkederne holder åbent hele sommeren. Programmet for weekenden finder du på deres hjemmesider.

BroensForårsweekend. Broens Gadekøkken. Strandgade 95, 1401 København K. Fredag 29. marts - søndag 31. marts.

Åbningsweekend på Reffen. Reffen - Copenhagen Street Food. Refshalevej 167, 1432 København K. Fredag 29. marts - søndag 31. marts.

3. Seedy Sundays på ØsterGRO

I løbet af foråret kan du på udvalgte søndage lære at så dine egne frø på et taglandbrug midt i byen, når ØsterGRO inviterer til Seedy Sundays.

Arkivfoto: Line Ørnes Søndergaard

Det første arrangement i rækken afholdes denne weekend, hvor der er rundvisning på tagterrassen efterfulgt af foredrag og workshop med Signe Voltelen, grundlægger af Copenhagen Seeds, en lille frøvirksomhed, der høster og dyrker frø lokalt og økologisk.

Billetter koster 150 kroner og købes hos fødevarefællesskabet FællesGRO, hvis medlemmer sparer 50 kroner i entré.

Seedy Sundays på ØsterGRO. ØsterGRO, Æbeløgade 4, 2100 København Ø. Søndag 31. marts 12.30 - 14.30.

4. Søndagsrundvisning i Botanisk Have

Søndag er der garanti for sommerhumør, når der er rundvisning i landets største levende plantesamling, Botanisk Have i Indre By.

Arkivfoto: Olivia Loftlund

Rundvisningen er en del af et fast program, der hver uge gør dig klogere på havens flora, og hvis tema skifter med årstiden; denne gang er der fokus på Palmehuset fra 1874 og de tilhørende væksthuse.

Turen tager halvanden time og koster 150 kroner, mens årskortholdere til Statens Naturhistoriske Museum sparer 40 kroner. Billetter købes via Billetto.