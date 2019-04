Økologisk ramen eller tacos i Kødbyen? Her er de 10 bedste spisesteder på Vesterbro

Vesterbro er kendt for at byde på masser af madmuligheder. Men i takt med et stadigt større udvalg, bliver det også sværere at finde ud af, hvad der er det bedste.

Derfor har vi samlet en liste til dig, så du er sikker på ikke at gå galt i byen.

Alle stederne har nemlig fået enten fem eller seks hjerter af Politikens anmeldere - og så har der også sneget sig en enkelt læserfavorit med ind.

1. H15

I efteråret 2018 åbnede H15 i den Grå Kødby, et sted, der, udover at være café, også fungerer som både bar og scenerum for koncerter og foredrag. Og her rammer de »tidsånden lige i solar plexus«. Sådan lød det i hvert fald fra Politikens cafékontrollant Birgitte Kjær, da hun i september var på besøg og kvitterede med absolut topkarakter:

»Her er ingen burgere eller generiske sandwiches, men enkle, håndlavede retter af årstidens råvarer og solide portioner af vegetarisk personalemad (...) Der er fokus på økologi, lokalt dyrkede grøntsager og kun enkelte retter med fisk eller kød«

»H15 er et sted, jeg vil anbefale til stort set alle, jeg kender«.

H15, Halmtorvet 15, Grå Kødby, 1700 København V.

2. Osteria 16

Nok har de ikke haft besøg af Ibyens anmeldere, men Politikens læsere har talt og kåret antipasti-restaurant og bar Osteria 16 som et af byens bedste steder.

I 2014 vandt de nemlig Ibyen-prisen, der hvert år hylder dem, der er med til at gøre København til noget helt særligt. På menuen, der skifter fra dag til dag, får du her italiensk mad og vin med et twist af pakistansk - serveret ved langborde og bænke, der skaber en uformel stemning i den lille restaurant med kun 35 siddepladser.

Ejerne bag Osteria 16 driver desuden Spaghetteria, Pizzeria 54 og Mercato.

Osteria 16, Haderslevgade 16, 1611 København V.

Foto: Miriam Dalsgaard

3. Blaabjerg & Madsen

Har du allerede prøvet Jagger, der her i avisen fik seks hjerter, kan det være, at du i stedet skal besøge Blaabjerg & Madsen. Her får du nemlig ifølge Birgitte Kjær en burger i topkvalitet - og så er den både budgetvenlig, mættende og langt hen ad vejen økologisk på en og samme tid.

»Blaabjerg & Madsen har skåret et godt koncept: en enkel burgermenu, hvor der er en overvægt af økologiske ingredienser i de hjemme- og friskbagte boller. Læg dertil, at juicerne er fint komponerede og er så tilpas læskende og potente i smagen, så de kan sparke fedmen i fritter, mayo og bøf i balance. Godt ramt«.

Blaabjerg & Madsen, Vesterbrogade 148A, 1620 København V. Findes også på Frederiksberg.

4. Papa Ramen

På Skydebanegade på Vesterbro ligger den lille restaurant Papa Ramen, hvor du får »spændstige nudler i en dyb og tilfredsstillende fond uden det slår bunden ud af kontoen«. Det var ordene fra Politikens madanmelder, da han i 2016 gæstede stedet, der laver det hele økologisk og fra bunden.

»Min shoyu var lavet på en tare af soja, sake og røget fisk og en fond af kylling. Nudlerne havde fint bid og elasticitet og formåede at suge en masse af suppens smag til sig. I skålen lå der to flager skåret af en majskolbe. De lyste gult og dekorativt op og lod til at hygge sig sammen med skiverne af svinefilet, forårsløg og det halve æg«.

Papa Ramen, Skydebanegade 16, 1709 København V. Har tidligere haft en restaurant i Studiestræde, men denne er nu lukket.

Foto: Peter Hove Olesen

5. Ramen to Bíiru

Kan du slet ikke få nok af ramen, er det heldigt, at København bugner med gode steder. Et andet af dem er Mikkeller og Uki’s Ramen to Bíiru, der også har restauranter på Nørre- og Østerbro.

Her foregår det hele præcis som i Tokyo, hvor du trækker øl- og madbilletter i en automat, hvorefter serveringen udleveres ved kassen. Om Nørrebro-filialen af Ramen to Bíiru skrev vi:

»Ramen to Bíirus ekstremt velsmagende shoyu-ramen havde en klar, mørkebrun farve og en kraftig smag af umami. Den var tømmermandstilfredsstillende, som al god ramen er, men havde samtidig den nødvendige balance – ikke for salt eller fed. Den var en kraftigere og mere in your face-oplevelse end stedets shio-version (salt), der til gengæld havde et mere elegant og rent smagsudtryk«.

Ramen to Bíiru, Enghavevej 58, 1674 København V. Ligger også på Nørrebro og Østerbro.

6. Uformel

Michelin-mad til en hundredekroneseddel? Det lyder næsten for godt til at være sandt. Og selvom det også kun næsten er rigtigt, smager serveringerne på Uformel ikke desto mindre »lige så blændende som maden med stjernen på Vesterbrogade«, hvis det står til madanmelder Joakim Grundahl.

Bag restauranten er nemlig kokke fra michelinrestauranten Formel B, som Politiken tidligere har givet seks hjerter. Men på Uformel får du altså serveringer, der alle koster den nette sum af 100 kroner.

»Det er sjældent, at jeg har lyst til at bestille den samme ret to gange i træk. Men efter torsken med æggeblomme var jeg tæt på at gøre det. Og inden længe har jeg sikkert været forbi igen«.