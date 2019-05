Ibyen tipper: Vesterbros nye mexi-joint åbner med 300 gratis tacos og øl

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 6. maj til 12. maj 2019.

OPLEV!

Kryds fingre for, at det gode vejr en vendt tilbage på lørdag. For her er der gadefest på Værnedamsvej som en del af FRB DAGE. Der vil være boder med mad, vin, design og kunst samt musik med blandt andre Camille Jones, som går på scenen kl. 17. Hele programmet finder du her.

Nørrebro vil også være med på gadefestholdet i weekenden. Hele Rantzausgade spærres for biltrafik lørdag, og så rykkes der ud på asfalten med loppemarked, madboder, sæbekasseløb og cykelringridning. Fra kl. 18 er der fest med musik i krydset ved Brorsons Kirken og Kølsters Tolv Haner. Dagens program findes her.

DRIK!

»Der blir’ vin! Det blir’ vildt! Det er Vild Vin Festival!«, skriver vinfestivalen Vild Vin Festival om sig selv og vinfest, der finder sted på lørdag fra kl. 14. Den afholdes i Villa Kultur på Krausevej 3 på Østerbro, hvor man kan smage al den vin, man magter, når først billetten er købt og betalt. Festivalen får besøg af både producenter og importører fra hele Europa, og får man brug for en bid mad undervejs, er det også muligt.

SMAG!

Taco-restauranten La Neta ekspanderer og åbner torsdag en afdeling i Istedgade 88. Åbningen fejrer de fra kl. 18 med 300 gratis tacos og 300 gratis øl fra Mikkeller, og festlighederne afsluttes kl. 23. Men det er nok med at få de hurtige sko på, hvis man vil have fingrene i noget gratis. Held og lykke.