Læs dit månedshoroskop: Her er vores bedste tip til din maj i København

Hver måned guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens stjernekigger, Astrolog-Brian, der lægger horoskopet.

Månedens intro:

Friluftslivet lokker med mange tilbud, og særligt i første halvdel af maj kan der være overvældende mange muligheder. Indtil den 21. maj vil Solen i Tyr sætte pris på at nyde. Herefter er energien mere livlig, og der bliver et større behov for at komme i kontakt med andre.

Vædderen (21. marts – 20. april)

Du taler langt mere, end du lytter. Det kan betyde, at du taler for døve ører eller overhører vigtige budskaber. Vil du udfolde dig aktivt i bylivet, er første halvdel af måneden bedst. Herefter er der forventninger til, at du holder dig mere hjemme og til familielivet.

Ibyen spår: At du naturligvis gerne vil udfolde dig aktivt i bylivet. Derfor er det heldigt, at klubkollektivet Endurance holder en af deres fester 11. maj i Peter Madsens gamle hangar og værksted på Refshaleøen. Tag dine venner med derud eller kom alene – det har jo aldrig været en udfordring for dig at falde i snak med andre.

Tyren (21. april – 21. maj)

Egentlig vil du gerne holde dig lidt i baggrunden. Men der bliver lagt mærke til dig, og du kan gå forrest som den, andre vil følge. Midt på måneden er der forår i følelseslivet, og det får dig til at reagere helt ukontrolleret. Du er i godt selskab i anden halvdel af maj.

Ibyen spår: Det er jo ren og skær beskedenhed, at du gerne vil holde dig i baggrunden. Det indser du heldigvis, og du foreslår dine venner at leje en GoBoat. De er selvfølgelig klar, og I sejler rundt i Københavns kanaler en hel dag, ter jer og drikker boblende cava og spiser mariekiks. Det gør lidt ondt på pengepungen, but you only live once, right?

Tvillingerne (22. maj – 21. juni)

Dit udfarende liv får vind i sejlene, og du har mange, du gerne vil mødes med. Søger du oplevelser, der gør indtryk, kræver det mere ro omkring dig. Din musiksmag ændrer sig, og du søger nye oplevelser. Efter den 21. maj har du igen mange mennesker omkring dig.

Ibyen spår: Ændret musiksmag, nye oplevelser? Så er der vist kun et sted, der giver mening at besøge: spillestedet ALICE, der ligger på Nørrebro. Helt konkret tager du til Amirtha Kidambi – Elder Ones 15. maj. De er et eksperimenterende band, hvor indisk messesang møder freejazzet saxofonspil og harmonium-droner.

Krebsen (22. juni – 22. juli)

Alle dine sanser er åbne, når du via bylivet suger indtryk til dig. Du føler dig tiltrukket af andre kulturer, og det afspejler sig i de steder, du opsøger. Den 11.-15. maj har du et godt øje til én, du gerne vil imponere. Det får du mulighed for i dagene omkring den 22.

Ibyen spår: Allright, du har lyst til at udfordre dig selv, og det forstår vi godt. Heldigvis for dig kan det sagtens lade sig gøre: Du skal til den feministiske festival Talk Town, der finder sted 9.-11. maj i Kødbyen. Her kan du gå på opdagelse i din vulva, hvis du har sådan en, og ellers kan du diskutere porno, få et indblik i forbindelserne mellem hekse, astrologi og feminisme og/eller høre fortællinger fra kvinder i eksil.

Løven (23. juli – 23. august)

Pligter som studie og arbejde fylder en del. Det kan betyde enkelte afbud til mere muntre selskaber med vennerne. Et nært og kærligt forhold plejer du i weekenden 10.-13. Men sidde lårene af hinanden vil du ikke. Vennerne kommer mere i fokus efter den 21.

Ibyen spår: Som menneske må man acceptere, at nogle perioder i ens liv bare er travle, og det er sådan en periode, du er i lige nu. Og i disse perioder er det vigtigt at huske at få noget næring a la madpyramiden – også selv om du er mere tilbøjelig til at købe en frysepizza end at kokkere fra bunden. Din redning hedder folkekøkken, og dem er der mange af for tiden. Tag til Ungdomshusets veganske folkekøkken hver torsdag for sølle 25 kroner.

Jomfruen (24. august – 23. september)

Du har travlt med dit arbejde i starten af måneden. Med de ekstra helligdage i maj kan du tage en forlænget weekend for at få nogle særlige oplevelser. Bylivet og især friluftslivet tiltaler dig. Du er indstillet på transporttid for at opleve noget ud over det sædvanlige.

Ibyen spår: Du vil tage turen ind på Københavns Hovedbanegård og sætte dig i toget mod den svenske by Lund lige på den anden side af Øresund. Ud over at være kendt for sit universitet er byen også indehaver af en næsten 900 år gammel domkirke med et astronomisk ur, der to gange dagligt opfører et lille kristent skuespil. Inden turen går hjem igen, tager du forbi Kungsmarken, som er et beskyttet naturområde.

Vægten (24. september – 23. oktober)

Fleksibel som du er, indordner du dig gerne på andres vilkår og ønsker. De gode og kærlige oplevelser ligger midt på måneden. Herefter har du lyst til at sætte din egen dagsorden. Nu bestemmer du oplevelsernes karakter, og så må andre følge med dig, hvis de har lyst.