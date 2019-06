Tjekliste: Her er tre ting, du skal være opmærksom på, når du bader i København

Københavns Kommune har i samarbejde med By & Havn lanceret en ny kampagne, der sætter fokus på sikker badning i byens havneområder. Her er deres råd.

Håndklædet godt bredt ud og så et hovedspring.

Sommervejret har måske fået dig til at drømme om is på havnemolen og et dyk i havnen.

Københavns havnebade er et oplagt sted til formålet, og de er så populære, at de sidste år blev besøgt af flere end 300.000 gæster, ligesom en ny badezone ved Kalvebod Bølge åbner til sommer.

Fakta Københavns 9 badesteder Havnebade Islands Brygge Fisketorvet Sluseholmen Badezoner Halfdansgade Halvandet Havnevigen Sandkaj Søndre Refshalebassin Kalvebod Bølge (åbner sommeren 2019)

Men husker du at tænke over, hvor du bader? Det bør du gøre, hvis det står til Københavns Kommune og By & Havn, der står bag en ny badekampagne, der skal få københavnerne til at bade mere sikkert. Det er nemlig ikke alle steder, badevandskvaliteten er tjekket, eller du kan være fri for havnetrafik.

Derfor videregiver vi her 3 gode huskeråd til dig, der hopper i havnen:

1. Brug havnens 9 badesteder

Det vigtigste råd lyder: Du kan trygt bade, hvis blot du bruger et af byens ni etablerede badesteder, der tæller havnebadene Islands Brygge, Fisketorvet, Sluseholmen og badezonerne ved Halfdansgade, Halvandet, Havnevigen, Sandkaj, Søndre Refshalebassin og Kalvebod Bølge (åbner sommeren 2019).

Se dem alle på kortet her:

2. Tjek badevandskvaliteten

Er vandet rent nok til, at du bør hoppe i? Uden for de ni etablerede badesteder bliver vandkvaliteten ikke tjekket, og det er endnu en god grund til at holde sig til de godkendte steder. Du kan holde øje med badevandskvaliteten på de enkelte badezoner og havnebade her eller på skiltet, inden du hopper i.

3. Pas på havnetrafikken

Selv om du måske kan se havnebussen eller de sejlende både, er det ikke altid, de kan se dig. Derfor lyder rådet igen: Bad på et af de ni badesteder. Her kan du nemlig være helt sikker på, at der ingen trafik er.