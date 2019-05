Ibyen guider:  Her er 20 af de bedste gratis oplevelser i København

Brætspil i Indre By.

Foto: Mads Nissen

Slå din makker med din ekspertviden i Bezzerwizzer eller tag et godt, gammeldags slag Risk på Bastard Café i Indre By. Udvalgte spil koster penge, men mange er gratis. Det bliver nok lidt svært at nå at komme igennem alle caféens mere end 1.100 forskellige brætspil, men du kan gøre et forsøg, mens du forsyner dig med friskbrygget kaffe og kolde fadøl i baren. Ikke desto mindre har du i så fald en undskyldning for at komme tilbage for at tilfredsstille konkurrencegenet – eller blot have en endnu en garanteret hyggelig aften med vennerne.

Bastard Café. Rådhusstræde 13, 1466 København K.