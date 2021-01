Normalt ville jeg aldrig afsløre dem. Men her får du mine 21 favoritter, når jeg skal bestille asiatisk takeaway

Under normale omstændigheder ville jeg aldrig dele de 21 skattebasser med så stort et publikum som Ibyens læsere. For at beskytte restauranterne. Mod intetanende vesterlændinge, der dukker op og forlanger forårsrulle og kylling i karry, der spørger efter en udførlig ingrediensliste, der kræver, at retterne laves uden chili, uden hvidløg eller uden kød.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind