Nye spillere som Storrs Antikvariat i Nordvest giver Københavns antikvariatmarked nyt liv.

Men ellers er mængden af antikvariater er ikke så stor som i forne tider. Heldigvis er der flere muligheder for at gå på jagt efter læsestof i København.

Her er 6 gode stop i bøgernes by.

1 Vangsgaards Antikvariat

Efterhånden det eneste tilbageværende antikvariat i Fiolstræde, som engang var byens førende strøg for så vidt angår brugte bøger. Godt nok er der også Paludans engang så hæderkronede længere nede, over for det gamle universitetsbibliotek, men fordi stueetagen er omdannet til café med burgere og latte, tæller det ikke rigtigt.

Det gør til gengæld Vangsgaards, som ikke alene holder fanen højt efter økonomiske trængsler, men sandelig også har udvidet butikken med forlagsvirksomhed – væsentligste udgivelse handler om det legendariske rockorkester Led Zeppelin og er affattet af monsieur Vangsgaard selv med ødsle fotoillustrationer af Jørgen Angel.

Foto: Finn Frandsen Vangsgaards Antikvariat.

Butikken er velassorteret på mange områder. Nyere dansk skønlitteratur fylder en del, men også den lidt ældre er der rigeligt af. Står man og mangler en førsteudgave af Klaus Rifbjergs ’Den kroniske uskyld’ (den på Det Schønbergske Forlag med omslagsillustration af Thomas Winding, forstås), går man ikke forgæves hos Vangsgaard. Det helt nye er også at finde på hylderne. Etablissementet ligger trods alt i den del af byen, hvor pressens anmeldere kommer forbi.

Personalet er kompetent og venligt, ligesom butikken fremstår afslappet og elegant rodet, som et rigtigt antikvariat skal være. Kasserne foran butikken er altid værd at rode lidt i, hvis man mangler hængekøjelæsning, og alt i alt er priserne særdeles rimelige.

Vangsgaard Antikvariat, Fiolstræde 34-36.

2 The Booktrader

Peter Laugesen udgav i sin tid et udvalg af den franske galmand Antonin Artaud på forlaget Arena.

Den er ikke sådan at få fingre i, men et af de steder, hvor man kan være heldig, er i kælderen i Skindergade 23. For et af stedets specialer er faktisk det uopdrivelige – forvaltet på samme niveau som hos salig Jes Jessen i Nansensgade, da han havde stafetten på området.

The Booktrader er en kælder, og når man træder ind i det lavloftede lokale og står til ansigt til ansigt med den langskæggede indehaver, bliver man omgående klar over, at man befinder sig i et skatkammer. Duften af tørt papir og den lidt søde støvfornemmelse i næseborene er som myrra og røgelse for bibliofile. Straks fornemmer man, at her kunne et eksemplar af Jørgen Leths ’Sportsdigte’ befinde sig i et pænt eksemplar.

Foto: Jacob Maarbjerg Forfatter William S. Burroughs signerer bøger i The Book Trader i 1983.

Det var her, at William Burroughs tør som et stykke knækbrød sad og gav autografer tilbage i de sorte 1980’ere, mens Steen Møller Rasmussens kamera klikkede, og Dan Turèll drak øl ved siden af. Og det er stadig her, at rocksangeren Steen Jørgensen kan finde på at kigge forbi og få en bogsludder og måske et glas vino.

Et særligt speciale er personalia, biografier af alle hånde slags, men dog primært forfattere, billedkunstnere og musikere. Klart det eneste sted i byen, hvor man vil blive mødt af velment beklagelse, hvis Ginsberg-biografien ’Dharma Lion’ ikke er på hylderne.

The Booktrader, Skindergade 23.

3 Elmegades Antikvariat

En gang var der adskillige boghuler i Elmegade – blandt andet fordi der boede mange studerende i nabolaget, og disse brugte dengang trykte bøger til deres studier – men nu er ’antikvariatet’, som det hedder i lokalområdet, efterhånden det eneste.

Det er et godt gammeldags allround-antikvariat, som ud over et pænt udvalg af skønlitteratur også videresælger tegneserier, blade, billigbøger og tidsskrifter. Stedet har en ganske særlig plads i denne guideskribents hjerte, idet jeg tilbage i begyndelsen af 1980’erne købte et virkelig pænt – ja sgu, ulæst – eksemplar af Dan Turèlls første overgrundsudgivelse, ’Områder af skiftende tæthed og tomhed’ (forlaget Rhodos, 1970), for 40 kroner. Den koster i dag sine 2.400 kroner, så det var et godt køb.

Foto: Finn Frandsen Elmegades Antikvariat.

Vinduerne er en kulørt rodebutik, det er en øjenfryd at gå på visuel opdagelse i, og giver man sig tid til at gennemgå kasserne foran butikken, er der næsten garanti for et fund – hvis ikke man bliver afbrudt af en ven eller bekendt, der er på vej til Sankt Hans Torv og en kop kaffe i solen.

Elmegades Antikvariat, Elmegade 10

4 Trianglen Antikvariat

Kan De, kære læser, huske Erskine Childers ’Farlig sejlads’, en herlig og aldeles bedårende spændende thriller fra begyndelsen af 1900-årene? Nåh, ikke.

Den regnes ellers blandt de betydeligste tidlige spionromaner og er filmatiseret både til biograflærredet og tv. Og hånden på hjertet. Det gjorde jeg heller ikke, før jeg stødte på den i bogkasserne foran sølvhårede Jens Sirichs butik på den stærkt befærdede del af Østerbrogade. Den kostede mindre end en croissant – hvilket på Østerbro vil sige, at den kostede under en halvtredser. Til gengæld var den tifold prisen værd.

Og sådan er det med de bøger, man kan finde i dette antikvariat. Måske ledte man ikke efter dem, men når man finder dem, bliver man glad. Og indehaveren er en snakkesalig, venlig og vidende mand, som især for så vidt angår tegneserier – et speciale – kan være behjælpelig med information.

Grammofonplader er en anden varegruppe. Og udvalget er måske ikke altomfattende og komplet. Til gengæld er det interessant og unikt. Soundtracket til Ridley Scotts ’Blade Runner’ blev hjembragt sammen med føromtalte spionklassiker.

Trianglen Antikvariat, Østerbrogade 72

5 Bøger & Kuriosa

En aflægger af moderdyret i Læderstræde i Indre By, men bestemt ikke nogen ubetydelig satellit. For i løbet af kort tid har den hyggelige kælderbutik udviklet sig til ikke bare en skattet boghule med et fint udvalg i blandt andet havebøger og udenlandsk fiktion, den er også blevet et kært kaffested, hvis mokka er på højt niveau, og det samme kan man sige om det bagværk, der også falbydes.

Vinduerne er sirlige og smukke kreationer, og der er behageligt komfortable hvilestole. Lige til at synke ned i, når solen skinner. Så kan man sidde der og tænke på Paul Auster – eller måske Siri Hustvedt – mens man ser på Holmens Kirkegård, hvor Svend Auken og Christian Winther med mange flere (min far eksempelvis) ligger stedt til evig hvile.

Der er god mulighed for at finde nyere titler til gode priser, og der er også særdeles fine chancer for at opleve de helt spæde medlemmer af kommende generationer, idet barnevognspromenerende forældre fra kvarteret jævnligt holder en pause dér.

Bøger og Kuriosa, Øster Farimagsgade 73

6 Antikvariatet på Amagerbrogade

Man skal ikke tro, at læselysten på Amager er mindre end i resten af byen, bare fordi der er broer mellem Sjælland og så Københavns svar på Manhattan, hvortil hollandske indvandrere i sin tid kom med tulipaner og gæs – uden at træde de oprindelige amagerkanere under fode.

Næ, de elsker bøger i Sundby, gør de. Og antikvariatet vis-a-vis kirkegården i den tidlige ende af bydelens store strøg vidner herom. Det er en blandet landhandel, der ikke har de store bibliofile ambitioner og måske heller ikke navngivne specialer.

Men der er masser af kvalitet på hylderne, og det er et sted, hvor det er godt at gå på hugst. Thi der gemmer sig måske ikke førsteudgaver af Tom Kristensens ’Fribytterdrømme’ fra 1920 på hylderne, men mindre efterspurgte sjældenheder kan man godt snuble over. Denne skribent fandt i sin tid en næsten som ny førsteudgave af Michael Strunges brillante ’Vi folder drømmens faner ud’ til 80 kroner – fuldgod erstatning for det eksemplar, der i gymnasietiden blev foræret bort til en veninde.

Især nyere dansk litteratur er der masser af. Så står man for at skulle opdatere sin Ib Michael-samling, eller mangler man Hanne Vibeke Holsts Therese-trilogi, så er det stedet at henvende sig. Pædagogik, filosofi og psykologi står der et pænt udvalg af.

Antikvariatet på Amagerbrogade, Amagerbrogade 22