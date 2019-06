Vil du ha’ en kop te? Skal vi gå en tur i haven? Historisk tehus er åbnet i Frederiksberg Have

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 17. juni til 23. juni 2019.

Se!

Du kan overveje at lade Frederiksberg Have være første stop på din opdagelsesrejse i byen i denne uge. På en lille ø, Kineserøen, inde i haven er Det Kinesiske Lysthus nemlig netop genåbnet. Det historiske, kulørte hus, der blev anlagt af Frederik 6. i 1799 til teselskaber, er blevet istandsat efter at have været lukket i en årrække, men nu er der åbent dagligt fra kl. 11-16 til en kop te i haven. Så: Vil du ha’ en kop te? Skal vi gå en tur i haven?

Oplev!

Kulør er der ikke så meget af i udstillingen ’Finding Beauty’, men du kan stadig gå på opdagelse i Keld Helmer-Petersens centrale værker fra en lang karriere som fotograf. Keld Helmer-Petersen kaldes også ’kunstfotoets danske pioner’, han brød igennem i 1948 med ’122 Farvefotografier’, men i den retrospektive udstilling på Den Sorte Diamant er det især sort-hvide fotografier, mange inspireret af arkitektur, industri og infrastruktur, der er i centrum. Udstillingen åbnede i fredags som en del af Copenhagen Photo Festival og kan ses frem til 10. januar næste år.

Drik!

Det fine vejr indbyder også til lidt læskedrik. Men som bekendt skal man jo yde, før man kan nyde. Derfor kunne det i denne uge måske være en mulighed at bruge lidt af udetiden på at plukke hyldeblomster, lave saft og så et par dage senere slå dig ned i en park og nyde dit eget arbejde. Blomsterne finder du blandt andet i Valbyparken og på Amager Fælled og endnu flere steder, finder du her i vores udmærkede guide.