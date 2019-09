Masser af musik: Her er 3 ting, du kan lave i København denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 9. september til 15. september 2019.





Lyt!

Har du brug for en en musikalsk en på opleveren – som man siger – så skal du torsdag kl. 18 troppe op i KPH Volume på Enghavevej. Og husk at medbringe dit åbne sind, for byens måske særeste festival, Festival of Endless Gratitude, vil, som de har gjort det i de foregående 10 år, bringe musik, du nok aldrig har hørt før, ud til folket. Med navne som den danske rapper Emilio Hestepis, den nærmest mytiske Jandek og den franske lydartist Emmanuel Holterbach er der lagt op til tre dages festival fyldt med alternativ musik.

Se!

Lørdag kl. 23.45 kan du afslutte med et sandt festfyrværkeri – bogstaveligt talt. Som den sidste af en række musikere denne sommer (Barbara Moleko, Sinne Eeg, Katrine Gislinge og Caroline Henderson) har Pernille Rosendahl fået til opgave at designe Tivolis fyrværkerishow. Et show, der fyres af med Rosendahl-sangene ’Love Will Keep You Warm’ ,’The Hurt’ og ’Butterflies’ som lydtæppe. Showet gentages den 21. september.

Lyt!

Musik, som du givetvis ikke kender, er der også masser af på Bryggen i fredag og lørdag. Geyser Festivalfinder ligesom Festival of Endless Gratitude sted for 11. gang. Og som et af hovednavnene på plakaten i år finder man Katrín Helga Andrésdóttir, der er en del af den feministiske rapkollektiv Reykjavíkurdætur. Under navnet Special-K giver hun en koncert med musik, der er blevet beskrevet som »sarcastic baby pop«. Festivalen finder sted i og ved Kulturhuset Islands Brygge og byder på i alt 14 koncerter med både meget små og lidt større navne fra Island, Færøerne, Storbritannien og USA, Sverige og Danmark.