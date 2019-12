Ibyen tipper: Har du bemærket det mærkelige lysskilt i Københavns mørke?

Automatisk oplæsning Beta

Se!

Glem alt om nytårsforsætter. Hos Etage Projects kan du nemlig få spået din fremtid på deres nyeste udstilling Arcana af kunstneren Karl Monies.

Udsnit af værkerne på udstillingen "Arcana" af Karl Monies. Foto: Robert Damisch

På galleriet i Borgergade 15e kan du se på kunst, samtidig med, at du kan få spået fremtiden. Monies sætter fokus på det magiske og mystiske med sine værker, og helt i tråd med tidens ånd kan du samtidig booke tid til at få lagt tarotkort. Hele seancen er endda gratis, og du har indtil 23. januar til at beslutte, om du vil tage et kig ind i fremtiden. Whats not to like?

Kig!

»Hvor er de dog henne, de mandlige kunstnere? Ikke én eneste er med på’Writings of Bodies’ på Den Frie. Ville de ikke? Kunne de ikke? Eller er de slet ikke inviteret? Ja, netop. Og er det ikke første gang siden de modige, konfrontationssøgende og aktivistiske 1970’ere, at så mange kvindelige kunstnere bevidst har sat mændene stolen for døren?«.

Værkerne "You ask me if i love you, it's automatic (You're all i wanna do)" af Dorte Jelstrup. Foto: Anders Sune Berg

Sådan skriver Politikens kunstanmelder Per Michael Hornung i dagens avis om udstillingen ’Writing of Bodies’ på Den Frie Udstillingsbygning. En gruppe af de mest fremtrædende kvindelige kunstnere lige nu inviterer nemlig til en fejring og undersøgelse af kunsten gennem kropslige erfaringer, hvor de deltagende kunstnere »skriver deres kroppe ud«. En hyldest til diversiteten i kunst lavet af kvinder. Men bare rolig, alle køn er velkomne til at deltage i fejringen, der løber frem til 5. januar og koster 70 kr. per snude.

Glo!

Savner du også at opleve kunsten uden for kunsthallernes fire vægge? Så led ikke længere. Rooftop International er en udstillingsplatform, nærmere bestemt et 12 meter langt lysskilt, der er opstillet på toppen af en nedrivningsejendom på Ingerslevsgade 84 (du ved, når du kører over Dybbølsbro fra Fisketorvet og mod Kødbyen).

Den danske kunstner Gudrun Hasle er blandt dem, der tidligere har udstillet på RoofTop International. Foto: Presse

Lysskiltet pryder bybilledet med forskellige aktivistiske og politiske citater, og fra fredag 20. december kan du opleve den amerikanske maler Kay Rosens opråb med værket ’This means war’. Så hvis du mangler en god undskyldning for at gå en tur ud i decemberkulden, finder du den på Ingerslevsgade frem til 7. januar.

Tidligere har bl.a. Jakob Jakobsen udstillet ordene ’Oprør, oprør, oprør...’, Gudrun Hasle har udstillet ’Jeg prøver ikek at grade’, mens Jesper Fabricius har udstillet ordene ’Fødsel sygdom død’. Du kan se alle de tidligere udstillede værker hos Rooftop International her.