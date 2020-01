Frisør, negleklip og lørdagsslik: Åh, gid man var Linse Kesslers hunde

Automatisk oplæsning Beta

Hvad skal du i weekenden?

Ibyen prikker med jævne mellemrum en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Hvis du ikke allerede har bemærket det, er vi i disse dage gået hundeamok på Ibyen, og i den har vi – selvfølgelig – talt med Linse Kesslers hunde om deres weekendplaner.

FREDAG

Fredag morgen begynder ligesom de fleste andre morgener med, at vi sover længe. I hvert fald længere end Linse, som allerede står op kl. 5.15. Der er vi altså ikke klar endnu. Men en times tid senere får vi morgenmad og cannabisolie og derefter en god gåtur. Det er vi vant til, fra da vi boede i lejlighed. Omkring tre gange årligt skal jeg, Jytte, klippes korthåret. Det er noget af det bedste, og jeg føler mig helt som en hvalp igen, fordi jeg slipper for alt det tunge, uglede hår. Taki kommer som regel med og får ordnet sine negle. Det skal være hos Charlottes Hundesalon på Amager, for hun er den bedste og kender os.

Blå bog Jytte og Taki Henh. 7 og knap 1 år og nogle af hovedpersonerne i Linse Kesslers liv. Weekenden bruges på aktiviteter, hvor de både kan og må være med.

LØRDAG

Om lørdagen får vi lørdagsslik, som typisk er et ekstra kødben. Selv om Linse er veganer, ved hun nemlig godt, at det kan vi ikke overleve af. Og hvis vi rigtig skal forkæles, trækker Linse i gummistøvlerne og tager os en tur på stranden. Allerhelst i regnvejr, det elsker vi nemlig. Men det er også okay, hvis det bare blæser. Efter en times tid er vi alle dejligt trætte og vender hjemad, hvor vi bliver grundigt frotteret med håndklæder. Så ser vi nogle gange en film og falder i søvn. Eller også ser vi et gammelt afsnit af ’Familien på Bryggen’. Det kan vi godt lide, for vi savner Pixie, som nu er flyttet til Jylland, langt væk.

Tidligere mødtes vi med vores venner hele tiden, for vi blev luftet fem gange dagligt, men nu, hvor vi er flyttet i hus, kræver det lidt mere at få set vores venner Jytte og Taki, Linse Kesslers hunde

SØNDAG

Søndage er som regel også helliget os, hvis ikke Linse skal ud at signere bøger eller lave andet arbejde. Vi skal nemlig ud til det store grønne område i Dragør med agilitybanerne, hvor vi mødes med vores venner og leger. Det er noget af det bedste ved weekenden. Tidligere mødtes vi med vores venner hele tiden, for vi blev luftet fem gange dagligt, men nu, hvor vi er flyttet i hus, kræver det lidt mere at få set vores venner. Det tager Linse heldigvis alvorligt, så langt de fleste søndage kommer vi af sted. Om aftenen slapper vi af og nyder vores luksushundemad fra dyrlægen.