Ibyen guider: Det er Københavns mest kulørte plads. Her finder du alt fra bodegaer og banko til naturvin og mad fra hele verden

Historien kort

Superkilen

Den offentlige park Superkilen blev anlagt i 2012 som en del af områdefornyelsen ved Mimersgadekvarteret og er udviklet af arkitektfirmaerne Bjarke Ingels Group (BIG) og Topotek1 samt kunstgruppen SUPERFLEX i samarbejde med Københavns Kommune og Realdania. Parken er inddelt i de tre hovedområder Den Røde Plads, Den Sorte Plads og Den Grønne Park, der tilsammen strækker sig fra Nørrebroparken til Tagensvej.

Mere end 50 forskellige nationaliteter fra området er blevet inddraget i parkens udformning. De blev bedt om at nominere genstande som bænke, træer og skilte fra hele verden, som derefter enten er blevet reproduceret 1:1 eller hentet direkte fra landene, herunder blandt andre Palæstina, Spanien, Thailand, Texas og Jamaica.

Superkilen har været nomineret til en række priser, herunder som et af verdens 28 projekter af AIA (The American Institute of Architects) i 2013 og i konkurrencen Designs of the Year 2013 af Design Museum i London, ligesom Superkilen i 2016 vandt den internationale arkitekturpris Agan Khan Award for mangfoldighed.

I gamle dage udgjorde området jernbaneterræn for toget Nordbanen, der fra 1863 til 1930’erne forbandt København og Nordsjælland med afsæt fra Assistens Kirkegård og gennem det, vi i dag kender som Den Grønne Sti. Af samme grund har gaderne omkring Superkilen navn efter nordsjællandske byer, eksempelvis Hillerødgade, Farumgade og Søllerødgade.

Med gader som Sleipnersgade, Midgårdsgade og Heimdalsgade, der udgør Det Mytologiske Kvarter, er mytologien et andet tema for gadenavngivningen i området, selv om man angiveligt ikke ved, hvorfor kvarterets ældste gade, Odinsgade, der startede traditionen med dens officielle navngivning i 1860, i første omgang fik et mytologisk navn.

Navnet Superkilen adskiller sig fra disse to temaer, selv om forslag til gadenavne tidligere er blevet afvist med henvisning til, at de hverken refererede til Nordbanen eller mytologien. Ordet Superkilen, som fik lov at blive, da det var projektets oprindelige arbejdstitel, refererer til dels parkens kileform, og at man ønskede at aktivere parken, deraf adjektivet super.

Kilder: Københavns Universitet, SUPERFLEX

