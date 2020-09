Hun har udstillet sit tumultariske privatliv og sin afhængighed. Nu har hun taget hul på en ny fase af sit liv

Hvilke standupshows er værd at tjekke ud denne sæson?

Politikens Henrik Palle guider dig.

Den tidligere bygningsmaler Linda P har været en hel del igennem, og det har altid udmøntet sig i umanerligt morsomme forestillinger, hvor hun har udstillet sit tumultariske privatliv, sin kamp med diverse former for afhængighed og sin tendens til at fucke det hele op – som følge af et aldrig helt bearbejdet selvhad. Men nu har hun taget hul på en ny fase af sit liv. Hun er blevet mor og en del af en kernefamilie.