Coronasikker weekend: Ibyen guider til aktiviteter med god afstand fra ... alle de andre

Ja, det var ærgerligt. Ligesom du var blevet optaget i festgruppen for hele universitetet, skal du endnu engang give afkald på store fester og sene værtshusaftener. Dog har du fundet ud af, at hvis du og dine venner sidder udendørs med god afstand imellem jer, så er Sønder Boulevard en fremragende lokation for fest og billige øl fra den lokale kiosk. Tag et spil petanque, en håndsprit og rigeligt med øl under armen, så kan det ikke ende helt galt.

Sønder Boulevard, Kbh. V.

Du har det med at ryge ud af din komfortzone, når du i weekenden kommer til at forbruge og konsumere i lidt for store mængder – det passer ikke ind i din idé om zero waste og bæredygtig omstilling. Derfor skal du denne weekend sejle rundt og samle skrald i Københavns kanaler.