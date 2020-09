Ibyen tipper: Nørrebro-kendinge åbner sydlandsk bodega med naturvin og småretter

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Drik!For nyligt lukkede kiosk-café-kombien Depanneurs velkendte Nørrebro-filial i Griffenfeldsgade for at flytte blot et par hundrede meter væk i Rantzausgade og åbne et femhjertet bagelsted, vores anmelder mener »slår flere af de kendte i New York«. Tilbage i de gamle lokaler er afløseren nu fundet – og det er Veranda Vin, en helt ny sydlandsk-inspireret bodega, der slår dørene op nu på torsdag 1. oktober.

Bag den kombinerede vinbar og delikatessebiks står folkene fra Nørrebro-kendingen Bar Pasta, der på Veranda lover vin, der er »håndhøstet, organisk eller biodynamisk«, lette småretter både frokost og aften samt et drikkekort med blandt andet kombucha fra Klint & Bro. Følg med i åbningen her.

Oplev!I denne uge kan du komme til fredagsbar med Art Drive – en bus, der kører dig rundt gennem København og hjem i en række kunstneres atelierer.

Foto: Lærke Posselt

Den første af slagsen finder sted på fredag klokken 16, hvor du under coronasikre forhold bliver budt indenfor hos kunstnerne Lea Guldditte Hestelund, Birk Bjørlo og Rune Bosse, mens forfatter Olga Ravn undervejs i bussen vil læse op fra sin anmelderroste roman ’De ansatte’. Efterfølgende vil der være øl hos kunstbutikken Skitse, der arrangerer turen. Læs mere, og køb billetter (80 kroner) her.

Spis!Søndag kan du få gratis østers på havneknejpen La Banchina – og så kan du oven i købet slubre dem med god miljøsamvittighed. Måden, du får fat i dem på, er nemlig ved at hjælpe klimaorganisationen Nordic Ocean Watch Danmark med at rydde op efter noget af alt det skrald, der ligger og flyder i vandet ved Refshaleøen til deres såkaldte ’clean-up’-event.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Lægger du vejen forbi La Banchina på søndag, kan du få gratis drinks og friskfangede østers. Det kræver blot, at du hjælper med at rydde op på Refshaleøen først.

Efter de gratis østers vil der være miniafterparty med drinks på La Banchina, hvis kokke vil servere dig friskfanget fisk fra Blue Lobster, et firma, der forbinder lokale fiskere med restauranterne. Det sker fra15-17, og du læser mere her.