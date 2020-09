Ibyen guider: Lige nu kan du se sjældne film fra nogle af Danmarks bedste instruktører

En ting, der adskiller filmkunsten fra øvrige medier, er produktionernes omkostninger. For at skrive en bog behøver du i virkeligheden ikke andet end pen og papir, og en billedkunstner kan i princippet frembringe et værk med et stykke kul og en blank flade.

Men skal du lave film, vil en lang række tekniske præparater ofte være nødvendige, ligesom du gerne skal have mennesker både foran og bagved kameraet. Alt afhængigt af filmens skala skal der også sættes løn af til klippere, fotografer, lydteknikere, colorgradere osv. Listen er alenlang, for film er fællesskabets kunstart.

Men forudsætningen for dens tilvejebringelse er økonomiske velyndere, der kan stille de nødvendige midler til rådighed. Og er du ung, aspirerende filmskaber, der skal sætte dit første projekt i søen, kan det være svært at overtale Nordisk Film om at backe dine ellers ambitiøse projekter.