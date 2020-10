Ibyen guider: 5 halloweengys, du kan opleve i en mørk tid

Tyve-tyve er et år, hvor selv zombier og spøgelser må huske at bruge håndsprit, og hvor vampyrer må gå forgæves, når de forsøger at blive inviteret hjem til deres ofre.

Men frygt ej! Bevæbnet med midnatslygte og kirkegårdsspade er det alligevel lykkedes Ibyen at grave de mest frygtelige og uhyggelige events op, som den københavnske kulturmuld har gemt på:

Skal du med en tur på Kirkegaarden? Som noget nyt har Tivoli lavet området De Hængende Haver bag søen om til en uhyggelig gravplads, hvor man ad snævre stier og grufulde gange oplever mosekonen brygge og flagermusene hvirvle i luften. Men du skal passe på, for efter sigende er de døde begyndt at røre på sig i deres kister, så måske skal du tage en ven i hånden, inden et af monstrene gør det!