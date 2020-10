Du troede, festivalåret var aflyst. Men her er 3 festivaler, du kan opleve i den kommende uge

Tanken om koncerter og festivaler ligger efterhånden længere og længere væk – men selv om vi ikke kan samles som normalt, er der faktisk alligevel råd for at få dine værste blues kureret.

Siden landet lukkede ned, har der været et hav af coronasikre festivaler, og dette efterår er ingen undtagelse. Vidste du for eksempel, at du kan få Tisvilde-strandstemning midt i det kolde efterårsvejr, eller at en helt ny roots-festival nu ser dagens lys?

Nej? Så læs med her, hvor vi guider dig til tre festivaler, der alle finder sted i den kommende uge.