Musik i Lejet offentliggør de første fire navne for 2021

Lige nu har Musik i Lejet i Tisvilde hverken lagt sig fast på forhold eller format. Men én ting er sikker: Der skal afholdes en festival til sommer.

Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra strandfestivalen, der altså lige nu er i fuld gang med at forberede en coronasikker 2021-udgave og i den forbindelse har offentliggjort de første fire navne Tessa, Calby, Benjamin Hav og Lord Siva. Alle danske artister, hvilket er et bevidst valg fra Musik i Lejet, lyder det.

»Alle danske festivaler har været aflyst, og danske artister har ikke været ude at give reelle koncerter i meget lang tid nu. Derfor har været naturligt for os at være solidariske med de danske musikere. Vi hylder den danske musik, der mere end nogensinde har brug for scener til at nå deres publikum«, fortæller Peter Maarbjerg, formand for Musik i Lejet i pressemeddelelsen.

Musik i Lejet finder sted 22.-24. juli 2021. Festivalen er udsolgt, da langt de fleste af billetterne fra sommerens aflyste udgave er blevet videreført – under 100 blev returneret.

Festivalens øvrige program offentliggøres løbende.