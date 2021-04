Her kan du bruge dit nye coronapas i weekenden

Selvfølgelig begynder weekenden med en tur til frisøren. Du har efterhånden groet dig en løvemanke, som i den grad trænger til at blive trimmet. Jo mere du har gået og glædet dig til at få tyndet ud i manken, jo mere sikker er du blevet på, at din næste coiffure skal være lidt ud over det sædvanlige. Håret skal ikke bare studses lidt i siderne, klippes på toppen og rettes til i nakken.

Denne gang er det all in på den hanekam, som du ikke har båret siden lejrturen på Bornholm i 3. klasse. Hvis det føles lidt for voldsomt, kan du altid gøre som David Beckham og gå mellemvejen med luksusudgaven.

Dit kridhvide korpus skriger på ultraviolet lys, og eftersom vinterferien til Thailand ikke var en mulighed, overvejer du stærkt at gå solarievejen. Du ved godt, at det er usundt, »men vejret er konstant gråt, blæsende, og det sner sågar nogle gange. Desuden vil regeringen jo ikke lade mig rejse sydpå«, siger du hele tiden til dig selv.

Du skal både overtale dig selv og finde på gode undskyldninger, fordi du ved, at folk vil kigge på dig og ane en kulør, der i tider med ind- og udrejseforbud skriger kunstig uv-stråling og lysstofrør. To be or not to be (tanned) er dit livs store spørgsmål for tiden.

Corona har fået dig til at tænke lidt ekstra over livet – eksistensen, som du vælger at kalde det nu. Du er blevet mere reflekteret og selvbevidst og har besluttet at forevige en læresætning, du har lært af Svend Brinkmann. The Joy of Missing Out skal tatoveres på underarmen. Det er så rammende i disse tider, mener du.