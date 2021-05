Hun er blevet et feministisk ikon. I denne uge taler hun til festival på Nørrebro

Torsdag bliver debatfestivalen Talk Town 2021 skudt i gang i Union på Nørre Allé på Nørrebro.

Festivalen handler om hverdagssexisme, køn, ligeløn, kunst, sex og alt derimellem, og du kan opleve et væld af debatter, filmvisninger, workshops, musik og meget mere, både fysiske og digitale.

Her har vi plukket lidt i programmet og fundet en håndfuld events, du bør tjekke ud.

Er noget sexarbejde bedre end andet? Det spørgsmål vil et panel forsøge at svare på fredag. For der findes tilsyneladende et ‘whorearchy’ – altså et hierarki inden for sexarbejde – og det vil Anne Sofie Steen Sverdrup, medstifter af produktionsselskab Bedside Productions, der laver feministisk porno, sammen med andre panelister forsøge at udfolde til arrangementet ’Behind the ‘Whorearchy’ – Camming, Sugar Dating and Porn’, som finder sted fredag kl. 16. Læs mere her.

Grupperne Sammen mod Racisme (SMR) og Hvid til Hvid har arrangeret en workshop om ’hvidhed og racegørelse’. Her bliver du inviteret til en interaktiv samtale om, hvordan hvidhed fungerer i forskellige rum, og som du sammen med de andre deltagere kan diskutere i mindre arbejdsgrupper via Zoom.