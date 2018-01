Ibyens klummeskribent: »Lad 2018 blive året, hvor vi kloner Jørgen Skouboe. Klar til at flette et piletræshegn når som helst« Eva Lange begynder året med en liste over ting, som skal loopes direkte ind i 2018.

Du vågner i en lejlighed i København. Det er 1. januar, men egentlig kunne det være alle mulige andre dage. Du er alene i lejligheden. Der er nogen, der har lagt rullegræs på dine tænder, mens du sov. Ude i køkkenet lyder det, som om der bliver puslet med kopper og bestik, vandhanen bliver åbnet og lukket. Du ligger inde i sengen og ved godt, at det ikke kan passe.

På badeværelset kigger du dig i spejlet for første gang i år. Der er en rest af læbestift i den ene mundvig, og du må bare konstatere, at du har fået to raviolier i stedet for øjenlåg. Der sker ikke noget, når man kører fingerspidserne hen over dem.

Eva Lange Alder og beskæftigelse? »26 år og journalist« Er der noget, du gerne vil efterlade i 2017 og aldrig, aldrig se igen? »Patriarkatet. Og at der skulle laves bolsjer i ’Den store bagedyst’. Begge dele må vi simpelthen alle sammen anstrenge os for at råde bod på i 2018«. Er der sådan helt personligt noget, du allerede nu kan se, at det er en succes at have fået med ind i 2018? »Jeg har haft ret god erfaring med at hive YouTube-videoen med highlights fra Infernals optræden til Smukfest 2017 med ind i 2018 allerede. Jeg har vist den til mange, fordi den er et stykke helt perfekt, helt retarderet kulturhistorie«. Vis mere

For nogle timer siden sad du ved et pyntet bord, hvor folk kaldte hinanden for skat og kiggede på deres telefoner for at se, hvilken aften de havde. Så du gik ud i gangen for at fjerne nogle glimmerserpentiner fra dine sko, du trak din cykel forbi Nyboder på vejen hjem for at få natten til at gå.

Nu er du så vågnet for tidligt på grund af tømmermænd. Du sætter dig ved bordet i stuen og begynder på en liste. Ikke over de ting, som skal efterlades i det gamle år eller laves om i det nye. Men det, der skal med over.

Man ved, der vil sidde nogen og mærke den skuffelse gro frem, når et nyt år er startet: at der var noget eller nogen i det gamle år, som ikke bliver en del af det nye. Et savn, der sidder som en lille ampul inde bag ribbenene, eller som lægger sig hen over øjnene som en søvn, man ikke kan gnide væk med oversiden af hænderne. Nytårsforsætter er skøre på den måde. Man bruger en masse forbilledlig energi på alt det, der skal glemmes fra det gamle år, de ting ved os selv og vores liv, som skal ændres i det nye.

Men hvad med alt det, som man faktisk bare gerne vil bevare, som man gerne ville loope i det nye år, hvis man kunne?

Du kan godt starte. Så du skriver på listen:

FØRSTE TING: Den gule cykel, der holdt parkeret op ad en lygtepæl i Blågårdsgade den andensidste dag i 2017. Der stod ’BJARNE Riis’ på stellet. Der var også en sort ørn på den, påtrykt lige ved siden af ’BJARNE Riis’. Man kan glemme at børste tænder eller at tage sine sko på og komme ud ad døren i tide, fordi man falder i staver over, hvordan man kan indrette sit liv, så der altid vil være sådan en cykel i det.

ANDEN TING: Når togføreren siger »hej« ind i højtalersystemet en tirsdag morgen i lyntoget mellem København H og Odense og så ikke mere.

TREDJE TING: Jørgen Skouboe. Lad 2018 blive året, hvor vi kloner Jørgen Skouboe. Så vil man f.eks. kunne stige på bus 1A nede ved Trianglen og opdage, at der kun sad Jørgen Skouboe’er derinde. Fuldstændig rolige, men også fuldstændig årvågent smilende i sæderne, klar til at lyne jakken op og flette et piletræshegn når som helst, det skal være, nuskaduprøveåseherdo. Klar til at dele ud af deres praktiske tøj og deres vished om, at der ikke er et problem så stort, at man ikke kan stoppe en pibe med dem og lade dem stige fra svælget i blålig røg.