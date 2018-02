Sisse Sejr Nørgaard med en klar opfordring: Red dit eget liv på museerne. Helt seriøst, gør det

Intet er værre for min kreativitet end faste rammer. Sådan har det altid været, men det var først, da jeg fik et ordentlig hug med stressøksen, at jeg forstod det.

En dag for snart 10 år siden vågnede jeg op en morgen og anede ikke mine levende råd. Sådan nogle får man dog, hvis man, som jeg var dengang, er omfattet af en sundhedssikring med instant hjælp.

Sisse Sejr Nørgaard Alder og beskæftigelse?»35, journalist« Hvilket museum besøger du oftest? »Jeg labber historie i mig. Vi står på skuldrene af vores forfædre og skylder dem at lære af deres fejl og succeser, så jeg er ofte på Nationalmuseet. Nu med Rane, og det er XL. Ellers er det Louisiana, som trækker, for der kæles både for kunsten, omgivelserne og arrangementerne, som jeg gerne tager kystbanen for at opleve«. Hvad har været din største museumsoplevelse?»Jeg ville ønske, at det var helt vildt cool, artsy eller svært at tilgå, men det var faktisk, da jeg var med mine forældre på Zoologisk Museum i Prag i 1993. Det var, lige efter at Tjekkiet havde droppet Slovakiet, og Prag blev hovedstaden. Det var, som om at den sindssyge udvikling fra kommunisme til kapitalisme funklede alle andre steder end i det enorme, gamle og støvede museum. Der var ingen mennesker. Men der, midt i stilheden, stod en gigantisk mammut ved siden af en sygt grim dybhavsfisk i en montre. Og jeg sværger, hele verden kunne høre min 10-årige hjerne eksplodere«. Hvad skal du se i vinterferien? »Norge fra en skitop. Men var jeg i København, skulle jeg opleve kunst tilsat musik på Den Hirschsprungske Samling«. Vis mere

Og summen af den hjælp var: Bryd vanerne.

Jeg medbragte min stressramte psyke og en termokop på daglige vandringer og lod mig opsluge af alt det, som nogle mennesker ikke kan lade være med at lave

Det siges, at menneskets overlevelse består af vaner. Gode som dårlige. De gode sørger for, du husker at se dig for, når du går over vejen, og at du lige tjekker, om pletterne på kyllingefarsen er mug. De dårlige rækker ud efter chokoladen, når du bliver træt, og vælger sofaen frem for svømning, når du har fri. Sidstnævnte kan også kategoriseres som dovenskab, men then again er dovenskab bare vaner, som du ikke gider at bakse med.

Vi kan have så mange vaner i vores hverdag, at mange ting sker på rutinen. Du står op fra den samme seng, laver den samme morgenmad, cykler den samme tur, ser de samme mennesker og ja, du kender rutinen. Der er en tryghed i det. Men der er også en døs, sådan en slags rutinedøs, som når du ligger og skal sove, forhindrer dig i for alvor at huske, hvad din dag bestod af.

Min vane var at arbejde i højt tempo, cykle hjem og så arbejde videre. Tage på druk, arbejde mere og hurtigere.

Og den vane skulle brydes. Ret beset brød den mig først, men jeg skulle i al fald ikke begynde forfra på det igen.

Nu er langt de færreste udstyret med en tegnebog på størrelse med en mursten eller har ferie, som vuggestueforældre har tyndskid. Derfor kan det være uendeligt svært at få rystet sine rutiner og vågne igen uden at skulle forlade hjem og job for at opsøge det.

Men som jeg erfarede, så behøver man slet ikke forlade regionen, landet eller den trygge hverdag for at blive bombarderet med nye indtryk. Nogle steder er det endda helt gratis om mandagen. Nogle steder, bevares.

Men altså; Red dit liv på museum.

Helt seriøst, gør det.

Ja, det lyder måske – for den uindviede – som en Tuc-kiks på en varm sommerdag. Tørt.

Men prøv at cykle forbi Glyptoteket på vej hjem fra arbejde en iskold januardag, og lad dig forføre af marmor og mumier. Fordyb dig i Louisianas snirklede gange, og lad ungerne få fri leg i børnehuset. Dyrk kunstnere i al den tid og alle tider, som du vil, på Statens Museum for Kunst, led efter Rane Willerslev og japanerne på Nationalmuseet, gys af gru på Arken eller tag forbi Zoologisk Museum og fryd dig over, at mange af dyrene kun lever i forhistorien og lidt længere syd for grænsen.

Jeg medbragte min stressramte psyke og en termokop på daglige vandringer og lod mig opsluge af alt det, som nogle mennesker ikke kan lade være med at lave. Eller gloede ind i kroppen på os på Medicinsk Museion eller i de mest uhyggelige afkroge af vores sind på Politimuseet. Og langsomt brød jeg vanerne og udvidede min hverdag. Seriøst, det var den bedste sport for hjernen.

Du behøver ikke engang forstå det, du oplever. Guderne skal vide, at jeg har nikket med blikket sat på uendeligt, når der var lovprisning af Elmgreen og Dragset (som var sært, men flot), eller når nogen forsøgte at forklare mig det hippeste fra forårsudstillingen på Charlottenborg.

Du behøver ikke kunne li’ det – endsige være tilpas med det, du oplever, for oplevelserne gør deres arbejde, når du kigger væk.

Når du giver plads til oplevelser, som du ikke ville få ellers, så giver du dig selv en gave. Du vågner af en rutinedøs og får et los i røven af kreativitet. Og når du ikke lever på rutinen, så lever du. Så gå så ind på de museer, for din egen skyld.