Ibyens klummeskribent: Sammenhængende søvn og gode hårdage til alle, det er, hvad jeg håber på af foråret

Nørrebro, Fjerde sal

20. marts, jævndøgn

Den her morgen er så hvid og sprød og indelukket som at ankomme til dagen i en konvolut, der venter på at blive åbnet.

Jeg har måttet tage flere bøger ned fra hylden og bladre i dem for at opklare, hvor den sætning med konvolutten stammer fra. Jeg har ikke fundet ud af det, men jeg har fundet ud af det her: at det er umuligt at stoppe med at lytte til ’Nattog’ med Anne Linnet, når man først er gået i gang.

mikroportræt Eva Lange Alder og beskæftigelse? »26 år og journalist«. Hvilke vaner ændrer du om foråret? »Mere Anne Linnet! Hun er jo god året rundt, men hun er lidt en særlig forårsting, synes jeg«. Hvor snuser du foråret ind? »På en afskallet træbænk ude i min gård. Den er lidt skjult op ad en hæk og egentlig ret træls at sidde på, men på det her tidspunkt er der næsten sol på den hele dagen«.

At det er umuligt ikke at blive en lille smule lykkelig over breaking: hej hej hej ehej. Over at cykle gennem byen om natten, eller måske er det tidlig morgen, og vide, at mennesker, jeg engang kendte godt, også bor og vågner og kaster vand i ansigtet og lægger sig til at sove et sted i den her by, i det her trinvise forår.

Vi cykler rundt i de samme gader, forskudt af hinanden, drikker øl de samme steder forskudt af hinanden, går i stå foran de samme supermarkedshylder.

Jeg kan godt lide tanken om at have jer tæt på, selv om vi ikke ses. Selv om jeg ikke længere aner, hvordan I har det. Som da Jakob cyklede forbi mig i lyskrydset ved Dronning Louises Bro i sommer og sendte et fingerkys. Jeg nåede lige at sende ham et tilbage, inden han var videre. Da jeg kom hjem, fandt jeg ud af, at han senere den dag skulle rejse til USA og være væk i flere måneder.

Jeg ærgrede mig over det, indtil jeg kom i tanke om, at det var to år siden, vi sidst havde set hinanden.

Udenfor skinner solen endelig vedholdende, den får de små isflager på Søerne til at sprække.

Det er blevet formiddag. For nogle uger siden gik folk rundt som små guder derude på isen med deres hunde og babyer og kameraer.

Måske kommer sneen tilbage igen i nat og lukker os inde i en konvolut igen i morgen tidlig

I dag tænker folk, at nu, lige nu, kommer foråret med dets solsorte og overgangsjakker og ansøgningsfrister og muligheder for en krog med en stribe sollys om eftermiddagen. Og så bliver alting bedre. Eller også gør det ikke. Folk er kulrede over solskinnet, de bevæger sig rundt i byen på samme sært retningsløse måde som fugle hen over marken. Som når man møder en forbipasserende i halvmørket, det er ikke til at se, om vedkommende kommer imod én eller har ryggen til.

Om eftermiddagen går jeg forbi en kvinde, der sidder med en urolig baby på armen ude foran en café ved Assistens Kirkegård. Hendes pandehår er blankt i solen. Jeg ønsker for hende, at hendes baby falder til ro, at hun får lov til at sove. At pandehårsfrisuren altid kommer til at lykkes for hende. At hun vågner op i morgen med en fornemmelse af, at alt er inden for rækkevidde. Sammenhængende søvn og gode hårdage til alle, det er, hvad jeg håber på af foråret.

Først på aftenen er jeg tilbage i lejligheden. Altid den samme summen af biler fra Åboulevard, når jeg åbner vinduet i stuen, ligegyldigt hvad tid på døgnet det er. Jeg tænker aldrig på, at det er mennesker med ærinder, der sidder bag rattene og skaber denne konstante støj for os. De er et hav, eller skyer, der driver, de er der bare, uafhængigt af tid og sted, jævndøgn og sne, der falder.

Næste morgen er solen tilbage med samme styrke, sneen er næsten væk. Smeltevandet drypper fra tagene ned på fortovet, løber langs kloakristene på Rantzausgade.

Måske er foråret her for alvor. Måske kommer sneen tilbage igen i nat og lukker os inde i en konvolut igen i morgen tidlig.