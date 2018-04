Ibyens klummeskribent: »Der findes ingen tanke så tung, at man ikke kan bade sig fra den«

Jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.

De fleste af os kender sikkert Søren Kierkegaards bevingede ord. Det er en dejlig, fortærsket læresætning, men jeg foretrækker den sådan her, med en lille modifikation: Der findes ingen tanke så tung, at man ikke kan bade sig fra den.

Mikroportræt Eva Lange Alder og beskæftigelse? »26 år og journalist«. Kan vandet eller vejret blive for varmt eller for koldt til at springe i? »Nej!«. Er der noget, der kan få dig til at ændre din beslutning om at hoppe i vandet? »Især slemme tømmermænd kan være tæt på at få mig til at fortryde. Men jeg ved samtidig, at en tur i vandet er den bedste kur mod tømmermænd, så det argument vinder typisk«.

Bad dine tunge tanker bort

Og der er nok at blive forvirret og tung i krop og hoved over for tiden; vores land ledes af en tilsyneladende samvittighedsløs regering, Anders Samuelsen, den joviale cyborg, lægger en video af sig selv på Instagram, hvor han tager pull-ups i takt med en opremsning af sit partis, for ham, tilfredsstillende liberale resultater. Den ene tragedie afløses af den anden.

Hvad stiller man op? Måske handler du i aktiv modstand, måske bliver du passiv og apatisk, skyldbetynget bevidst om hykleriet i det. En tredje mulighed: Inden du bliver i stand til at foretage dig noget andet, så hop i vandet og bad dig momentant fra det tunge, bad dig mod til at kunne gøre noget ved det.

I København har de fleste etablerede badeklubber flere års venteliste, men du behøver dem ikke, vandet er over det hele, og snart bliver luften og vandet så forårslykkeligt varmt, at det ikke er nødvendigt med en saunatur bagefter.

Pakkeliste

Du skal finde en god bademakker, gerne flere. I skal tage af sted sammen, sætte jer op på cyklerne, og hele vejen ud til vandet skal I nå at fortryde projektet en lille smule. Vinden føles pludselig kold mod huden, og tanken om lige om lidt at skulle hive tøjet af og hoppe fra en afsats ud i bølgerne bliver mindre og mindre tillokkende. Men I siger det ikke højt til hinanden.

Flasker med Underberg skal pakkes ned i en lille taske. I skal tage mindst tre lag tøj på og huske ekstra sokker, ligegyldigt hvilken årstid det er, tæerne føles altid, som om de er halvvejs faldet af, når man kommer op af vandet.

Her skal I bade

Byen gemmer på mange gode badespots, og de er allerbedst nu, inden sommeren, hvor man stadig kan være heldig at have dem lidt for sig selv. Ved Inderhavnsbroen kan I hoppe i vandet med udsigt til Nyhavn og Skuespilhuset, kæmpe jer op ad de orange stiger med benene bævende under jer.

I kan cykle hele vejen til enden af Kongelundsvej, ud på Kalvebod Fælled, vandet er plumret her, men til gengæld er køerne og græsset jeres eneste vidner.

Men det bedste badested er Svaneknoppen. En lille tange, der strækker sig ud i vandet ved Svanemøllestranden. Her er en lystbådehavn, en vinterbadeklub og en lille café med en god 90’er-marinabistroæstetik. En kortvarig charterferie at træde ind i.

På den lille sti, der fører hen til badebroen, skal I lægge jeres ting klar. Det tørre tøj, skoene, sokkerne, man må ikke skulle stå og fumle med det, når man har badet. I skal brede håndklæderne ud og læne jer bekvemt op ad rækværket, der løber langs stien. Kigge ud på vandet og bådene, rejse jer op og gå de 20 skridt ned på badebroen og hoppe i, uden at tøve for længe.

Det giver bevægelse, vilje og mod

Det er en tåge, som letter fra hjernen, når man er kommet op af vandet og har taget håndklædet omkring sig. Det sætter bevægelse og vilje i gang, måske endda mod.

I sætter jer op på cyklerne igen. På vejen hjem fra vandet undrer I jer over, hvordan I kunne være lige ved at droppe ideen på vejen ud. Vinden føles ikke længere kold mod huden, tanken om snart igen at skulle hive tøjet af og hoppe ud i bølgerne føles tillokkende.

I siger det højt til hinanden.