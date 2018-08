I Nordvest lever og ånder stadig det København, som næsten ikke findes fysisk længere

I en Fakta i Nordvest sidder Erik i kassen. En lokal, sagnomspunden figur. »Et styk hønseabort«, siger han om en bakke æg. »Okay, bonen og ikke chillummen«, når man skal have sin kvittering. En avocado hedder en »håndgranat«, alkoholfri øl »børnebajere« og »klovnelak, værsågod« om min orange neglelak.

Jeg har hørt ældre kvinder i køen tale om, at de foretrækker Eriks kasse, fordi han er så hurtig. Erik er Nordvest. En institution i et kvarter under afvikling, selv om der sker så enormt meget udvikling. Der bygges og bulldozes konstant. De små autoværksteder, bodegaer, tomme grunde, der blev til lokale parkinitiativer er væk. Til fordel for alt det på papiret flotte. Og dyre. Bordellet på Frederiksborgvej er væk. Skønt det på Thoravej stadig lever. Jeg cykler forbi det hver morgen, når sønnen skal i børnehave.

Mikroportræt Katrine Arnfred Alder og beskæftigelse? »38 år, skribent og projektkoordinator« Det er ikke første gang, vi hører beklagelser over byfornyelsen i NV. Det virker lidt, som om det er særligt svært for folk at acceptere, at lige præcis NV også begynder at ændre sig. Hvorfor tror du, det er sådan? »Forskellen er, at det ikke er en byfornyelse, der er i gang i NV. Det er en gentrificering. Det er ikke de gamle bygninger, som sættes i stand. Der bygges bare nye millionlejligheder, som ingen lokale har råd til. Og så er det generelt svært at acceptere, at København bliver mere og mere pæn og ordentlig og for de rige og ressourcestærke« Hvis du måtte pege på ét sted i Nordvest, som skulle fredes, hvad skulle det så være? »De fleste af mine yndlingssteder er væk, men jeg holder meget af Drejervej, som er sådan en lille undseelig gade, hvor der på en måde ikke sker en disse, men hvor der både er taxacentral, autoværksted, skole, Kirkens Korshær og kunstnerkollektiv i en blandet landhandel af gammelt og nyere byggeri. Det er en maggi-terning af NV« Vis mere

Den ældgamle bygning, der husede værtshuset Bondestuen og Arnes Dækservice, som har ligget der, siden Nordvest stadig var en landidyl på vej til en byport, blev ryddet. Den tudsegamle ejer og lejerne måtte se sig solgt til private bygherrer. Nu er der fancy lejligheder med store vinduespartier, tagterrasser og multifarvede lamper.

Det er energien og autenticiteten, som vi kreaklasse forfølger i den evige halsen efter at lægge vores penge og liv et ‘ægte’ sted

Men i Nordvest lever og ånder stadig det København, som næsten ikke findes fysisk længere. Kun i københavnernes og tilflytternes egen selvforståelse af at bo i en by, der er pluralistisk, og hvor der ’sker noget’.

Og der sker vildt meget i Nordvest. Der sker noget på hvert evigt eneste fucking gadehjørne. Der sker BIG’s smukke almene boliger, som også blev anmeldt her i Politiken. Der sker også en 10 år lang venteliste til selvsamme boliger. Der sker de hundredvis af andre lejligheder, som starter ved 3 millioner for en ejer og 11.000 for en lejer. Mange er kommet, flere er på vej. Der sker en opblomstring af fancy, og en nedlukning af det modsatte.

Jeg har boet her i 16 år. Flyttede ind som 22-årig med vild antenne og usikkerhed. Kan man bo her, på den anden side af Nørrebro Station? Det kunne man godt. Dengang skulle man kæmpe for sit liv over frysedisken sammen med de ældre, som der var mange af. Nu vrimler det med unge i ankelsokker og Adidas Superstar.

Men i Nordvest kan man stadig finde frisørerne, der kun klipper på én måde. Barn, voksen, mand. Sådan er det. Kort i siderne, langt i toppen. Ud med jer. Same shit. I Nordvest findes Ungdomshuset, hvor mange af brugerne en fredag aften er for unge til egentlig rigtigt at kunne huske rydningen af Jagtvej 69, men de er der, med al deres energi. I Nordvest er der barer, man ikke rigtig tør gå ind på. Fællesskaber, der handler om ophav og fodbold. I Nordvest kan du købe venstreskoen til den højre, du manglede, hvis ikke lige politiet fanger sælgerne, der hutler sig sammen ved højbanen og stikker af, så snart de ser et blåt blink. Med god grund.

I Nordvest fandtes der lange køer foran Danske Banks hæveautomat den første. Indtil den blev lukket. Alle de effektive er på kort og plastic. Skidt pyt med dem, der ikke er. Eller kan være det. Det er energien og autenticiteten, som vi kreaklasse forfølger i den evige halsen efter at lægge vores penge og liv et ‘ægte’ sted. Dem, der ryger, er så dem, vi egentlig ikke gider bo sammen med. Og ved siden af. Det er sjovt at læse og identitetsskabe om, men vi sender lige vores børn i privatskole. Bare for at være sikre.

København er så smuk og rummelig. Især om sommeren. I går aftes købte jeg chips og æblejuice til en hjemløs og er ikke en skid bedre selv. Det hele er aflad og penge. Men det kunne egentlig være så meget mere. I vores by. Ikke?